Baloncesto en silla de ruedas: Discaesports, un reto visto desde la distancia

El Discaesports afronta su temporada más ilusionante con su estreno en la máxima categoría nacional del baloncesto en silla de ruedas, la Primera División del BSR. Un debut en el que curiosamente no estará una pieza clave en el devenir del club, Tomeu Moragues. El técnico deja el equipo justo en el mejor momento desde que tomó los mandos.

Fue una sorpresa la renuncia de un Tomeu Moragues más que conocido en el deporte de la canasta. Vinculado al Comité Balear de Árbitros desde 1972 hasta la llegada del actual presidente de la FBIB, Juanjo Talens, mantiene su relación con el deporte corporativo (AIDEB y CODA). Y hasta el pasado mes de junio, también con el BSR (acrónimo de baloncesto en silla de ruedas).

¿Los motivos de su adiós? «Pese a que se había conseguido todo un triunfo como es el ascenso a Primera, para mí la temporada ha sido muy complicada tanto en el aspecto personal como deportivo, generándose un malestar dentro del club por unas intervenciones de carácter personal, que igual las interpreté mal», señala el propio Moragues.

Incluso, se le pasó por la cabeza no acudir a la fase de ascenso «ni a la Final Four». «Me ganó más el hecho de no dejar tirados a los jugadores de cualquier manera», afirma, aunque ya tenía claro que «pasase lo que pasase, después del último partido dejaría de ser entrenador». Una decisión irrevocable. «Me fui antes de que me echasen. Con lo que llegaba hasta mis oídos, pensé que mejor estoy en casa», sentencia.

Pese a estar desvinculado ya del proyecto Discaesports, Tomeu Moragues tiene claro que de cara a la próxima temporada «si no se estructura un buen equipo, con jugadores de puntuación baja que permitan tener otros de puntuación alta y que sean definitivos… jugar en Primera es muy complicado». «En Baleares se puede montar un plantel de garantías para jugar en esta categoría», aunque para ello deberían ponerse de acuerdo los dos clubes existentes en Mallorca (Discaesports y Binissalem) «para montar un buen ‘roster’ más la llegada de algún refuerzo externo», sentencia.

La plantilla del Discaesports

Actualmente, el Discaesports ya tiene confirmados en su plantilla a nueve jugadores. Iñaki, Carlos Martín, Xavi Escuder, Pablo Hempler, Luber, Óscar Domínguez y Mariano Fernández son los integrantes del equipo del ascenso que se mantienen en el ‘roster’, a los que se añaden los dos fichajes acometidos hasta la fecha: Stiven Montenegro y Diego Melchor, jugador madrileño con amplia experiencia en la División de Honor y con la Selección Española Sub-23 (fue campeón de Europa y bronce mundial).

El Discaesports contará para esta temporada con el apoyo económico de la empresa ConectaBalear y de la Fundación Palma Futsal, así como de un grupo de pequeños patrocinadores para costear lo que será el grueso de gastos que supone participar en Primera.