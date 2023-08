La 59ª edición del Gran Día de la Vela - Bufete Frau ha llegado a su fin con un multitudinario acto de entrega de trofeos en el Club Nàutic S’Arenal (CNA), tras dos intensos fines de semana de regatas para las clases Optimist, 420, ILCA 6, ILCA 4, Open IQ Foil, Techno 293, Formula Windsurf, Musto Skiff, vela latina y embarcaciones de clase crucero, además de otras actividades paralelas, como la XX Travesía Sa Milla CNA - Cala Blava de natación en aguas abiertas. En total, han participado unos 800 regatistas de las clases mencionadas, además de los más de 400 nadadores que participaron en Sa Milla, a lo que hay que sumar a familiares, amigos, socios y aficionados a la náutica, por lo que el club ha vivido unos días de gran ambiente náutico total, con las instalaciones abarrotadas de gente de todas las edades.

El encuentro, que se ha celebrado en dos fases, del sábado 19 al lunes 21 y del jueves 24 al domingo 27 de agosto, se ha podido desarrollar con una meteorología excelente de sol y viento, marcada por el ‘embat’ característico de la Bahía en estas fechas, a excepción de la última jornada. De hecho, las regatas previstas para este domingo, que debían ser las últimas programadas para las clases Optimist Sub13, Optimist Sub16, ILCA 4, ILCA 6 y 420, han tenido que ser canceladas a consecuencia de la gran borrasca que ha azotado Mallorca, que ha estado en su totalidad en alerta naranja.

Lo que sí se ha podido celebrar este domingo, a partir de las 19:30 horas, ha sido la tradicional entrega de trofeos para todos los campeones de este 59º Gran Día de la Vela - Bufete Frau, con presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y por parte del consistorio de Llucmajor, el regidor de deportes y juventud, Simó Adrover, además de la alcaldesa de Llucmajor, Francisca Lascolas, quien ha hecho entrega del Trofeo Rei en Jaume III Ciutat de Llucmajor al ganador absoluto de la regata, Lucas Montoya (CNA), vencedor de la categoría Optimist Sub16, acompañados de Toni Frau, patrocinador de la regata, miembros de la junta directiva del club y de la Federación balear de vela.

“El Gran Día de la Vela - Bufete Frau constituye cada año un arranque de lujo de la temporada de regatas. Funciona como un punto de inflexión, al servir para despedirnos del verano y afrontar con un gran impulso la temporada que está a punto de comenzar”, valora Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela. “Como cada año, ha habido una enorme participación y, además, un ambientazo. La gente disfruta mucho de este encuentro, en el que además de regatas hay muchas actividades sociales que gustan a todos: cruceristas, regatistas de vela ligera,... Me gusta especialmente la entrega de trofeos, ya que están los regatistas más pequeños, los que se inician en el mundo de la competición. Es genial que puedan disfrutar de este ambiente y ayuda a que se enganchen a la vela aún más”, destaca. “Baleares es un referente mundial en cuanto a regatas: muchos equipos y embarcaciones nos eligen para venir a entrenar, porque es uno de los mejores lugares para navegar. Nos hemos convertido en un punto estratégico en el mundo náutico, y esta regata lo demuestra con creces”, concluye.

Uno de los equipos de vela procedentes de la Península que viene cada año al Gran Día de la Vela - Bufete Frau es el del Club Náutico El Balís (Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona). Su entrenador, Eduard Ferrer, asegura que “se trata de una regata muy buena para seguir subiendo el nivel de los regatistas. Se celebra en unas fechas ideales para empezar la pretemporada, y hay equipos de casi toda España, con un nivel muy alto”, incide. Magda Resano, coordinadora técnica del equipo de competición y entrenadora del equipo de 420 del CN El Balís, pone el acento en “el excelente trato que se da a los regatistas: la recepción, la comida, las actividades sociales,... Repetimos cada año porque lo pasamos genial y nos encanta. Es una forma ideal de hacer la transición entre las vacaciones de verano y la vuelta a la actividad con el arranque de la temporada. Además, es una regata de un altísimo nivel”, señala.

Por su parte, el regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Gustavo del Castillo, también subraya el ambiente más allá de las regatas: “Después de cada día de regatas hay una comida y actividades para todos, en las que puedes charlar con otros regatistas e intercambiar experiencias. Es mi segundo año en el Gran Día de la Vela - Bufete Frau y el año que viene repetiré, aunque el año que viene ya me tocará cambiar de clase”.

“Hemos aprovechado muy bien estos días de regatas. Todos hemos disfrutado mucho, especialmente los equipos que han venido de fuera”, apunta Joan Sabater, director deportivo del CNA. “Hemos conseguido hacer de una regata de verano una cita única que, además, se supera cada año, tal y como nos comenta la gente que viene de fuera. Además del gran ambiente de camaradería que hay y de ser una de las regatas más divertidas del año, ello no impide que haya un alto nivel de competición. Hay una parte de la flota muy competitiva, a la que esta regata sirve para testear en qué nivel está con respecto a la flota nacional de cara al inicio de la temporada. Es un momento idóneo del calendario anual para venir a S’Arenal, y no solo a navegar. Son días en que compartimos nuestra pasión y contribuimos a darle cada vez mayor repercusión a nuestro deporte. Con respecto al año que viene, cuanto el Gran Día de la Vela - Bufete Frau celebrará su 60 aniversario, el club quiere dar un paso adelante y hacer algo especial, aunque todavía no se ha concretado que se hará exactamente. Lo importante es que los que han venido quieren repetir y los que no han estado ya nos han comunicado que quieren venir, así que, el año que viene, habrá más y mejor”, remacha.

El Gran Día de la Vela - Bufete Frau es una de las primeras regatas que se pusieron en marcha en el club, que la afronta como una gran celebración del trabajo realizado durante la temporada. Este gran evento deportivo y social pone cada año el punto final a las competiciones estivales y da el pistoletazo de salida de la nueva temporada deportiva en Baleares.

El encuentro, ya consagrado en el calendario de regatas de la Bahía de Palma, es posible gracias a la colaboración del Bufete Frau. Una empresa cuyo fundador, José Frau Greenfield, tiene una relación histórica con el club en el que se formó y en el que ha navegado desde pequeño, consiguiendo un palmarés nada desdeñable, con títulos como el de subcampeón del mundo de Optimist (1983), campeón de España de Clase Europa en 1984 y subcampeón del mundo en Clase Europa en 1985. La saga familiar continuó sus pasos navegando en el CNA, por lo que no solo les une una relación comercial, sino también emotiva.

RESULTADOS FINALES 59ª GRAN DÍA DE LA VELA - BUFETE FRAU

420 (10 mangas): 1. Marisa Alexandra Vicens (CNA) e Inés Ameneiro (RCN Vigo) / 2. Nicola Sadler y Sofía Cavaco (CNA) / 3. Neus Fernández y Martina Gomila (CNA)

ILCA 6 (9 mangas): 1. Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) / 2. Aina Garau (CNA) / 3. Tim Lubat (RCNP)

ILCA 4 (9 mangas): 1. Judith Estarellas (CNA) / 2. Adriano Vázquez (CN Hondarribia) / 3. Juan Bennàssar (RCNP)

Optimist Sub16 (6 mangas): 1. Lucas Montoya (CNA) / 2. Joan Domingo (CN Cambrils) / 3. Blanca Ferrando (RCN Valencia)

Optimist Sub13 (6 mangas): 1. Nicolás Bastard (RCM Abra) / 2. María Antonia Peñalver (CN Mar Menor) / 3. María de las Mercedes Medel (CN Sevilla)

Optimist Sub11 (9 mangas): 1. Mary-Anne Osha (RCNP) / 2. Andrea Menarguez (CMSAP) / 3: Álex Martí (RCNPP)

Optimist D (9 mangas): 1. Nico Oliver (RCNP) / 2. Pol Oliver (RCNP) / 3. Sergi Riera (CNPC)

IQ Foil Sub17 (12 mangas): 1. Jorge Ruiz (CNA) / 2. Enric Patiño (CNA) / 3. Jordi Cerdà (CNA)

IQ Foil Open (12 mangas): 1. Juan Martínez (CNA) / 2. Gabriel Rigo (CNR) / 3. Enric Truyols (CNR)

Techno 293 (9 mangas): 1. Biel Martorell (CMSAP) / 2. Arian Castro (CNA) / 3. Joan Bruno (CNA)

Formula Windsurf (6 mangas): 1. Juan Manuel Gracia (CNA) / 2. Luis Vierna (CR Valmayor) / 3. Pedro Siquier (CNA)

Musto Skiff (5 mangas): 1. Justo Martínez (CNA) / 2. Mario Barceló (CNA) / 3. Jorge R. Martín (CNA)

ORC (regata costera): 1. Micanga (RCNP) / 2. Abracadabra (CNA) / 3. Maribel

Vela latina (regata costera no competitiva. Encuentro social entre el CNA y el CN Cala Gamba): completaron el recorrido Boeres, Alzina, Paquita, Mantellina y Na Paquita.