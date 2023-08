Un neerlandés de Groningen escribiendo del Atlético Baleares un libro en inglés. Suena extraño, pero es lo que ha presentado esta tarde el joven Liam Borchers, de 19 años, con 'The story of Atlètic Balears'. En el acto, que ha tenido lugar en el salón de actos de la Federació de Fútbol de les Illes Balears (FFIB), el joven autor ha explicado en un perfecto catalán que la cultura mallorquina y el fútbol humilde español han sido los desencadenantes para que elaborara, en tan solo seis meses, un libro en inglés que trata la historia del club blanquiazul. “La cultura mallorquina me ha fascinado desde que soy joven. Mi club preferido de las islas siempre ha sido el Baleares. Desde hace cuatro años, al interesarme el fútbol modesto español, el Atlètic era uno de los equipos más fuertes y por ello me fijé en él”, ha subrayado el escritor. El libro trata desde los orígenes en 1920 hasta la actualidad y pretende llegar a un público internacional. En la presentación le ha acompañado Manuel García Gargallo, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y autor de dos obras sobre el Atlètico Baleares, que ha realizado el prólogo del libro.

“Con el Baleares he aprendido mucho la cultura española y sobre todo el fútbol modesto, que es mi pasión. He cogido información de los otros cinco libros, escritos en catalán, y a partir de entrevistas a más de 30 personas he recopilado toda mi obra”, ha manifestado. El autor neerlandés ha mencionado qué se puede encontrar en su obra. “El libro explica la historia del Baleares desde sus inicios. He profundizado en la rivalidad contra el Mallorca, además de exponer los distintos estadios y las personas más importantes y relevantes del club”, ha detallado Liam.

“Es cierto que la gente se preguntará que es muy curioso que un chaval de Países Bajos se fije en el Baleares, pero fue el equipo en el que me fijé”, ha verbalizado orgulloso. Liam estudia Filología en la Universidad de Groningen, pero lleva más de un año estudiando lenguas románicas. “En la universidad estudiaba castellano e italiano, y quería aprender el catalán y para saber el dialéctico mallorquín me he fijado muchos en las canciones de Antònia Font. Y de ahí que haya nacido 'The story of Atlètic Balears'.

Además, ha escrito ya varios libros sobre su pasión, el fútbol español, y cómo se viven algunos de los derbis menos conocidos por la gran población. Incluso, el escritor tiene una página web en la que escribe sobre el fútbol modesto de España, de allí, su ilusión por el Baleares.

Por su parte, el autor del prólogo del libro, Manuel García Gargallo, escritor de dos libros sobre el Atlético Baleares, ha agradecido en la presentación que lo que más le ha sorprendido es el "interés" de un chaval de Groningen por el Baleares y su fútbol. "Cuando me hablaste pensé que era una broma de alguien. No me lo podía creer. Liam ha mostrado cura, respeto, y profesionalidad por la historia balearica. Estoy gratamente sorprendido por su idea" , ha detallado. El presidente de la Federació de Penyas del Atlético Baleares, Vicenç Amengual, también ha asistido al acto.