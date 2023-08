Las regatas Illes Balears Clàssics, organizadas por el Club de Mar Mallorca, comenzarán el viernes 18 de agosto y terminarán el domingo 20. Este año, en el que la prueba alcanza su 28º aniversario, están inscritos más de 30 barcos históricos que competirán en la Bahía de Palma.

El primer día del evento, jueves 17, será para inscripciones y entrega de documentación, además de ofrecer la bienvenida a los participantes. La competición constará con una o dos pruebas por día, dependiendo de la meteorología.

Este año la regata servirá para celebrar los cien años de vida marinera del Barbara, un yawl (velero de dos palos) de bandera italiana que visita por primera vez la Illes Balears Clàssics. Este barco tiene un puesto en la historia de la vela, pues fue el primero que montó un aparejo Marconi o Bermudian (velas con forma triangular), frente al entonces habitual aparejo de Cangreja (con velas trapezoidales). Sin embargo, no será la más antigua de las unidades que vienen este año a Palma. Ese honor se lo lleva el Grayling, botado en Inglaterra con el inicio del siglo XX, en 1900. Rafa Carrió recuperó el barco cuando llevaba casi dos décadas varado en un puerto deportivo valenciano.

No faltará a la cita tampoco el Gipsy 1927 de la Fundación Vela Clásica de España, que realizó funciones de espionaje durante la Guerra Civil. Los restos de metralla en sus palos dan fe de sus aventuras bélicas. No será el único ‘barco espía’ en Palma, pues la goleta So Fong, botada en Hong Kong en 1937, permaneció años ‘presa’ en Vietnam bajo la acusación de espiar para Estados Unidos, en pleno enfrentamiento entre los dos países. También participará en la Illes Balears Clàssics el Manitou, otro yawl botado hace más de 80 años que sirvió de lugar de reposo para John Fitzgerald Kennedy durante su mandato en la Casa Blanca.

El comodoro del Club de Mar, Manuel Nadal, destacó en la presentación de la regata, realizada esta mañana en el Museu Marítim de ses Voltes que “en estos días nuestro club también se convierte en un auténtico museo a flote en el que podemos disfrutar de auténticas joyas de la historia y de la navegación”. Nadal quiso también dejar constancia de la presencia de barcos mallorquines en la prueba y entre ellos citó el Orion y el Rosendo, con puerto base en el propio Club de Mar, el Marigan o el Margarita Estalindalamar, entre otros.

Por su parte, el director general del Club de Mar, José Luis Arrom, insistió en que “es un honor para nosotros acoger estas embarcaciones y queremos felicitar a sus armadores, que continúan manteniendo estos magníficos veleros”. Arrom anunció una edición especial de la Illes Balears Clàssics con motivo de la inauguración de las renovadas instalaciones del Club de Mar. Según sus estimaciones, el evento mueve cada año unas 280 personas solo en tripulaciones, cifra que subiría a 460 al sumar staff y acompañantes, por lo que calculó que el evento supone una repercusión económica aproximada de un millón de euros en tres días de competición.

La Illes Balears Clàssics del Club de Mar se divide en dos categorías: Barcos de Época, anteriores a 1950, y Barcos Clásicos, botados entre 1950 y 1975, todos ellos, construidos con materiales tradicionales, principalmente madera. Pero también participan las clases RI Clásicos y Espíritu de Tradición, que engloban barcos antiguos a los que se ha hecho alguna modificación. Por último, los barcos que quieren participar en el evento sin competir se inscriben en el grupo Presencia.

La historia cobrará también vida en tierra gracias a la exposición en el club del Virot, el nuevo gussi, una pequeña barca de pesca con la misma forma a proa y a popa, construido por el taller de mestres d’aixa del Consell de Mallorca en base a unas plantillas del maestro Antoni Llonch, una de las referencias históricas del oficio que trabajó en la construcción artesanal de embarcaciones desde finales del siglo XIX. Por otro lado, también se podrán ver durante la regata dos coches clásicos en la zona social del evento gracias a la colaboración de la firma Mallorca Wedding Cars, que reforzarán el compromiso con el patrimonio del Club de Mar

La competición también contará con un programa de actos sociales. Además de la bienvenida del jueves, al día siguiente se celebrará la fiesta de las tripulaciones. Todas las jornadas, el regreso a puerto se amenizará con ambientación musical y After Race Drinks y el último día de competición, el domingo, se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos que pondrá fin a la edición de este año de la Illes Balears Clàssics.

Esta regata de barcos de época y clásicos se incorpora este año al Circuito CIM (Comité Internacional para el Mediterráneo), el más importante de vela clásica del Mediterráneo. El Circuito CIM se ha reactivado esta temporada con un total de diez pruebas que se disputan entre mayo y octubre en cuatro países diferentes: España, Italia, Francia y Mónaco.

Este año ofrecen su apoyo la regata como patrocinadores Allianz y BAS&JOSA, además de contar con colaboradores como Gin Gipsy 1927 o Heineken entre otros.