«No pensaba acabar en el top-10. Para mí era un objetivo... es verdad que siempre quieres más, pero la verdad es que no puedo pedir más porque me he visto muy atrás», ha explicado Mavi García al término de la prueba en ruta del Mundial de ciclismo, en el que se ha clasificado décima en una carrera que ha sido bastante dura.

«Pensaba que no las iba a coger, lo he dado todo, no he tirado la toalla en ningún momento y al final ahí está resultado», ha recalcado la mallorquina, que ha sido la mejor clasificada de la selección española pese a no tener suerte durante la prueba: «Me he desgastado muchísimo, supongo que si no hubiera habido la caída al principio del circuito las cosas hubieran sido de otra manera, pero no puedo pedir más y estoy muy contenta».

Mavi García ha reconocido que el circuito se le había hecho un «poco largo» al ir tanto tiempo en solitario. «No ha sido de principio a fin sola, pero he hecho sola un buen trozo. Luego he cogido al grupo, y te distraes con cosas. Luego cuando he arrancado y me he quedado con el otro grupo estaba intentando organizar a las chicas, pero solo había una o dos que tiraban. La primera vez no me he podido ir», ha explicado. «Ya veía muy difícil pillar a las de delante, pensaba en llegar a meta y entonces he visto que podía meterme entre las diez primeras», ha añadido.

Un año «bastante duro»

Por último, la mallorquina ha asegurado que el año está siendo «bastante duro y no acababa de encontrar las sensaciones en carrera». «No han salido los resultados que esperaba, pero tampoco puedo pedir cada año subir, subir y subir... este año me he quedado un poco estancada, pero creo que voy a ir para adelante», ha concluido.