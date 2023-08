El Palmer Basket Mallorca Palma quiere llegar a los 1.000 abonados. El club, recién ascendido a la LEB Plata ha presentado esta mañana la campaña de abonados para la temporada 2023-24 en el Hotel THB María Isabel de la Playa de Palma en un acto en el que ha anunciado el fichaje del base estadonundiense Bobby Harris.

El precio por un abono adulto será de 55 euros, aunque habrá otras tres modalidales. La primera de ellas es para el joven o el jubilado. Un menor o una persona mayor de 65 años podrán ver al Palmer por 30 euros. También se incluye un abono familiar. Este constará de dos adultos con hasta tres menores y su precio será de 100 euros. Finalmente el Palmer ha lanzado un abono especial para el que quiera ser socio vip, de 180 euros.

Además, el Palmer se ha unido con el Azul Marino para que los abonados que vayan a Son Moix a ver sus partidos puedan disfrutar de los dos encuentros con un abono conjunto. En este caso el general para un adulto sería de 80 euros, el abono que sea menor de edad o jubilado estará en 40 euros. Finalmente los dos equipos de baloncesto han llegado a un acuerdo para que el abono familiar valga 160 euros, para beneficiar a las familias que quieran disfrutar de los dos partidos en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

El presidente de la entidad, Vicenç Palmer ha desvelado que se intentó jugar en otros recintos, pero que el único pabellón que reunía las condiciones para albergar la LEB Plata era el Palau Municipal de Son Moix. "Hablamos con el ayuntamiento de Llucmajor, y les expresamos que con capacidad para 450 personas era imposible crear un masa social importante que era nuestro objetivo. Luego nos pusimos en contacto con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y cómo hay un equipo que se ha subido a la Liga EBA, también lo tuvimos que descartar. Finalmente jugaremos en Son Moix, adaptándonos a lo que ellos nos propusieran, sólo estaremos un partido cada 15 días, por lo tanto nuestro nivel de exigencia es 0", ha comentado Palmer.

"La semana que viene presentaremos a un nuevo alero y además estamos buscando un nuevo pívot que acompañe a Sergio Mendiola" Xavi Sastre - Director deportivo del Palmer Basket Mallorca Palma

También ha mencionado que el equipo jugará algún partido como local fuera de Son Moix: "Aunque tengamos el epicentro en Palma como base, ya hemos llegado a un acuerdo para jugar algún partido en Inca, en Muro y en Manacor. Con ello intentaremos llegar a cuantos más sitios mejor, si hablamos de 'Tothom' debe ser así y queremos que el Palmer sea parte de la isla".

Por otra parte, el Palmer ha anunciado el fichaje de Bobby Harris, que llega procedente del Almansa de la LEB Oro. Eso sí, Juanan Serra, máximo responsable deportivo, ha destacado que la plantilla "no está cerrada" y que pretenden a dos refuerzos más. "La semana que viene presentaremos a un nuevo alero y además estamos buscando un nuevo pívot que acompañe a Sergio Mendiola", ha confirmado.

Finalmente, los dirigentes han hecho Socio de Honor a una de las leyendas del baloncesto español, Juan 'El lagarto" Domingo de la Cruz. El medallista olímpico en la plata de Los Ángeles 84 ha explicado que él, ya se siente parte de la familia del Palmer. "Me he sentido muy querido en este club, tengo gente en este equipo que vi crecer desde niño. Voy a hacer todo lo posible para que este proyecto siga como empezó y no pierda la ilusión. Hay intentar entre todos tener un equipo en la élite del baloncesto español".