Todo está por decidir en la 41 Copa del Rey Mapfre. El viento reclamó su cuota de protagonismo en la penúltima jornada de competición al llegar tarde y soplar de manera irregular, pero todos pudieron sumar parciales a sus casilleros. Los máximos aspirantes al título han tomado posiciones al frente de las ocho clases, y competirán el sábado por la gloria en la bahía de Palma. El Rey Don Felipe volvió a patronear el Aifos, y conserva la tercera posición provisional de clase Majorica ORC 1.

Los líderes de la 41 Copa del Rey MAPFRE de cara a la jornada final son: Palibex-Elena Nova (ESP) en Majorica ORC 1, Teatro Soho Caixabank (ESP) en Majorica ORC 2, Laplaza Assesors (ESP) en Majorica ORC 3, Just the Job (GBR) en Majorica ORC 4, Hatari (ITA) en ClubSwan 50, Nadir (ESP) en ClubSwan 42, Dorsia Covirán (ESP) en Mallorca Sotheby's Women's Cup y Patakín (ESP) en Herbalife J70.

Después de acudir puntual a su cita con la flota en los cuatro primeros días de regata, el viento retrasó el inicio de la penúltima jornada de competición hasta las 15:00h. Sopló con suficiente intensidad para que todos pudieran regatear, pero su inestabilidad sólo permitió completar el programa a las clases que navegaron en el área más cercana al RCNP (Real Club Náutico de Palma).

Los ORC 4 completan el programa

Los Majorica ORC 1 salían al agua con intención de realizar dos pruebas pero sólo pudieron completar una. La victoria del Palibex-Elena Nova, segunda de esta Serie Final, permite al equipo armado por Javier Sanz y Christian Plump escaparse al frente de la provisional, a nueve puntos de sus inmediatos perseguidores. Empatan en segunda posición, ambos con 14 puntos, el argentino From Now On (segundo hoy) y el Aifos de la Armada Española, que un día más volvió a contar con el Rey Don Felipe al timón y fue cuarto tras sufrir problemas con su vela de proa.

En Majorica ORC 2, el Teatro del Soho Caixabank sigue sin fallar. El barco del armador Javier Banderas, el timonel Daniel Cuevas y el táctico Luis Doreste, conserva la única tarjeta inmaculada de la flota, con tres victorias de tres en la Serie Final y nueve de nueve en la semana. El barco malagueño avanza firme en su intención de revalidar tanto el título de clase como el de campeón absoluto de la Copa del Rey MAPFRE, aunque los seis puntos de ventaja sobre el Seabery Dralion, en una regata sin descartes, les obliga a no fallar.

Entre los Majorica ORC 3, la jornada comenzaba con la noticia de la penalización al Scugniza en la última prueba de ayer, que mandaba al equipo italiano de la primera a la séptima plaza y fulminaba sus opciones de título. El barco italiano respondía hoy con una nueva victoria parcial, pero en cabeza de la provisional se encuentra el Laplaza Assesors de Alexandre Laplaza, que cuenta con once puntos de ventaja sobre el Tanit IV-Medilevel, la ventaja más abultada de toda la flota.

Los Majorica ORC 4 fueron los únicos de la categoría de tiempo compensado que pudieron completar las dos pruebas programadas. Ambas fueron ganadas por el líder, el Just the Job de Scott Beattie, que afronta la última jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el Lassal de Gonzalo Calvo.

Único asalto en ClubSwan

Los monotipos ClubSwan disputaron una única manga. En ClubSwan 50, la séptima posición del líder Hatari (que cometió fuera de línea) comprime la batalla por el título, que muestra a cuatro barcos en cuatro puntos de cara a la última jornada. El barco del armador y timonel alemán Marcus Brennecke aventaja por la mínima al Niramo de su compatriota Sonke Meier, que ganó la prueba del día y amenaza al defensor del título.

La victoria de ClubSwan 42 correspondió al ganador de la Serie Previa, el Pez de Abril de José María Meseguer, que logró resarcirse de la discreta jornada previa (7+2) y acercarse a sólo tres puntos del líder. En cabeza sigue el defensor del título, el Nadir del armador y timonel mallorquín Pedro Vaquer.

Máxima emoción en J/70 y J/80

Las tres pruebas disputadas en clase Mallorca Sotheby's Women's Cup fueron ganadas por equipos diferentes, lo que demuestra la igualdad entre la flota femenina. El Dorsia Covirán de Nuria Sánchez (4+1+5) se colocó en cabeza de la provisional tras romper el empate con el Team RCNP Balearia de María Bover (8+2+1), al que aventaja por la mínima de cara a la jornada final.

Los Herbalife J70 también salían al agua con empate al frente y regresaron con un único punto de ventaja entre los dos máximos aspirantes al título: el líder Patakín de Luis Albert Solana (1+2+1 hoy) y el Usana – Les Roches de Pepequín Orbaneja (2+1+2).

Hasta tres pruebas

La 41 Copa del Rey Mapfre se decide mañana a partir de las 12:00h. La intención del Comité de Regatas es intentar completar el programa en todas las clases, lo que supone dos pruebas para los Herbalife J70, Mallorca Sotheby's Women's Cup y Majorica ORC 4, y hasta tres para el resto. No se podrá iniciar procedimiento de salida más tarde de las 15:45h.

La entrega de premios se celebrará a las 21:00h en el recinto de Ses Voltes, a los pies de la catedral de Palma, y estará presidida por el Rey Don Felipe.

La 41 Copa del Rey Mapfre está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de Mapfre y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.

Clasificaciones provisionales Clasificaciones provisionales. Día 5 (Posición/Barco/Patrón/Puntos Serie Previa/Resultados Serie Final/Puntos) Majorica ORC 1 1. Palibex-Elena Nova, Christian Plump/Javier Sanz, 1+2+1+1=5 2. From Now On, Ezequiel Despontín, 2+5+5+2=14 3. Aifos, el Rey Don Felipe, 3+3+4+4=14 ... hasta 14 clasificados. Majorica ORC 2 1. Teatro del Soho Caixabank, Daniel Cuevas, 1+1+1+1=4 2. Seabery Dralion, Basilio Marquinez, 2+2+3+3=10 3. Maverta, José Ballester, 5+4+2+2=13 ... hasta 15 clasificados. Majorica ORC 3 1. Laplaza Assessors, Carles Rodríguez, 2+2+2+2=8 2. Tanit IV - Medilevel, Ignacio Campos, 3+5+7+4=19 3. Concesur-50 años, Jorge Martínez Doreste, 6+6+3+7=22 ... hasta 21 clasificados. Majorica ORC 4 1. Just The Job, Scott Beattie, 1+1+2+1+1=6 2. Lassal, Gonzalo Calvo, 3+2+1+2+2=10 3. Mestral Fast, Jaume Morell, 4+3+3+3+3=16 ... hasta 7 clasificados. ClubSwan 50 1. Hatari, Marcus Brennecke, 4+1+1+7=13 2. Niramo, Sonke Meier Sawatzki, 3+6+4+1=14 3. Vitamina, Andrea Lacorte, 2+3+6+5=16 ... hasta 9 clasificados. ClubSwan 42 1. Nadir, Pedro Vaquer, 3+1+1+3=8 2. Pez de Abril, José María Meseguer, 1+7+2+1=11 3. Koyré-Spirit of Nerina, Mirko Bargolini, 6+4+4+2=16 ... hasta 8 clasificados. Mallorca Sotheby´s Women´s Cup 1. Dorsia Covirán, Nuria Sánchez, 2+2+1+3+4+1+5=18 2. Team RCNP Balearia, María Bover, 4+1+2+1+8+2+1=19 3. Sal, Helena Alegre, 5+4+3+6+1+5+2=26 ... hasta 10 clasificados. Herbalife J70 1. Patakin, Luis Albert Solana, 1+1+2+2+1+2+1=10 2. Usana – Les Roches, Luis Bugallo, 2+2+1+1+2+1+2=11 3. Hang Ten, Sergio Mon Cañellas, 4+4+5+5+3+3+3=27 ... hasta 9 clasificados.