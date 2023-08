La bahía de Palma cambió de cara en la primera jornada de la Serie Final de la 41 Copa del Rey Mapfre. Un viento de tierra que llegó a superar los 20 nudos provocó roturas y revolvió las clasificaciones, que muestran nuevos líderes en cuatro de las ocho clases.La primera jornada de la Serie Final presentó unas condiciones inéditas en lo que llevamos de semana, con intensidades de viento en el entorno de los 20 nudos y componente noreste, el conocido como Gregal.

Un escenario diferente que requirió de habilidades diferentes, provocó no pocos incidentes y agitó las provisionales. En las clases Majorica ORC, con dos pruebas, los mejores de la Serie Previa supieron defender sus lideratos; los monotipos, con tres, estrenaron nombres al frente de sus clasificaciones. Encabezan la provisional de la 41 Copa del Rey Mapfre: Palibex-Elena Nova (ESP) en Majorica ORC 1, Teatro Soho Caixabank (ESP) en Majorica ORC 2, Scugnizza (ITA) en Majorica ORC 3, Just the Job (GBR) en Majorica ORC 4, Hatari (ITA) en ClubSwan 50, Nadir (ESP) en ClubSwan 42, Team RCNP Balearia (ESP) en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Usana-Les Roches (ESP) en Herbalife J70. La rotura de su palo obligaba al Estrella Damm a retirarse de la competición en Majorica ORC 1.

La jornada de Majorica ORC 1 comenzaba con la noticia del desarbolado del Estrella Damm. El palo del Ker 46 de Nacho Montes se partía antes de comenzar la regata, afortunadamente sin daños para la tripulación, que pudo recuperar el aparejo y regresar a puerto. El Palibex – Elena Nova de Christian Plump y Javier Sanz defendía su liderato merced a la mejor tarjeta del día (2+1), y aventaja por cuatro puntos al francés Daguet3 – Corum (1+3). El Aifos que patronea el Rey Don Felipe firmó un tercero y un cuarto, y mantiene la tercera plaza provisional.

En Majorica ORC 2, el Teatro del Soho Caixabank de Javier Banderas extendió su racha ganadora, y tras su espectacular pleno de victorias en la Serie Previa, comenzó las Finales con dos nuevas dianas. Lidera por cuatro puntos al Seabery Dralion de Basilio Marquínez.

Tampoco hubo cambios al frente de Majorica ORC 3, que mantiene a los mismos equipos en las cuatro primeras posiciones. Sigue líder el Scugnizza del italiano Vincenzo de Blasio, que anotó dos nuevos primeros y aventaja ahora por cuatro puntos al Laplaza Assesors de Alexandre Laplaza.

En Majorica ORC 4, la clase que completó la Serie Previa más igualada, continúa en cabeza el Just the Job del británico Scott Beattie, ahora seguido por el Lassal de Gonzalo Calvo, a dos puntos. Ambos sumaron un primero y un segundo.

El viento agita las clases ClubSwan

Los ClubSwan 50 salían al agua liderados por el Cuordileone de Leonardo Ferragamo, pero el discreto rendimiento de la jornada (7+8) mandaba al barco italiano a la quinta plaza provisional. El Hatari del alemán Marcus Brennecke (cuarto de la Serie Previa) se convirtió en nuevo líder tras ganar las dos pruebas del día con autoridad (por 13 y 18 segundos), presentando sus credenciales a revalidar el título logrado en 2022.

También hubo cambio al frente de los ClubSwan 42, que ahora lidera también el campeón 2022, el Team RCNP Balearia . El Nadir de Pedro Vaquer ganó las dos pruebas y encabeza la provisional por cinco puntos frente al barco que salía en posición de pole, el Pez de Abril de José María Meseguer, que no logró replicar su rendimiento de la Serie Previa y sumó 7+2.

Empate al frente en J/70 y J/80

Las Finales de Mallorca Sotheby’s Women’s Cup comenzaron con drama para el Citanias de la viguesa Patricia Suárez, mejor clasificado de la previa, que rompía el timón y tenía que retirarse a puerto. En una serie sin descartes, se quedaba matemáticamente sin opciones. Sumados los tres parciales del día, empatan al frente de la tabla el Team RCNP Balearia de María Bover (1+2+1) y el Dorsia Covirán de Nuria Sánchez (2+1+3).

La clase Herbalife J70 también muestra cambio de líder y empate en cabeza de la provisional, esta vez entre el Usana-Les Roches de Luis Bugallo (2+1+1) y el Patakín de Luis Albert (1+2+2).

La competición continúa mañana, viernes, con una nueva ración de pruebas barlovento-sotavento: dos para los Majorica ORC y tres para los monotipos. La primera salida del día está prevista para las 13:00h.

Clasificaciones provisionales de la Copa del Rey de Vela según su clase: