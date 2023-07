Después de cuatro temporadas en el Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla (Cala Millor, 1994) jugará en el Villarreal durante la temporada 2023-24. El club amarillo ha anunciado este jueves la llegada de la mallorquina, que ya adelantó en sus redes sociales que ya tenía nuevo destino en el que continuar su carrera deportiva tras abandonar el Atlético de Madrid el pasado mes de junio tras cuatro temporadas en el conjunto rojiblanco. «Lo he pasado muy mal y he pensado en dejar el fútbol, pero este deporte es lo que más feliz me ha hecho y creo que puede volver a hacerlo», afirma la futbolista, que superó un tumor cerebral del que fue operada en mayo de 2020 .

Torrecilla se inició en el fútbol en el Badia, el Serverense y Collerense, debutando en Primera en 2009 con tan solo 14 años. En 2012 fichó por el Barcelona, club con el que logró conquistar tres Ligas y dos Copas de la Reina. En este periodo, debutó con la Selección Española Absoluta, participando en las Eurocopas de 2013 y 2017, y en los Mundiales de 2015 y 2019. Montpellier y Atlético han sido sus últimos clubes. 🎙️ @VirginiiiaTr: "Lo he pasado muy mal y he pensado en dejar el fútbol, pero este deporte es lo que más feliz me ha hecho y creo que puede volver a hacerlo". pic.twitter.com/WTihfIhahu — Villarreal CF Femenino (@CVFFemenino) 13 de julio de 2023 En el Atlético de Madrid le cambió la vida cuando le fue detectado un tumor cerebral del que fue operada en mayo de 2020 y que la convirtió en un ejemplo de visibilidad de enfermedad y también de superación. Regresó a los terrenos de juego, una noticia que todo el mundo del fútbol celebró el 23 de enero de 2022, Virginia disputó cinco partidos esa campaña y siete en la 2022-23, donde no pudo gozar de las oportunidades deseadas para recuperar la confianza sobre el terreno de juego. Así, en mayo se despidió oficialmente del Atlético, con el que acababa contrato el 30 de junio, y ahora ficha por un Villarreal que apuesta fuerte por una futbolista talentosa y trabajadora como pocas. Le toca volver a disfrutar del balón.