En palabras de Fernando Alonso, el circuito de Silverstone está "cruzando la calle" desde la sede de Aston Martin. Y aprovechando que este fin de semana la F1 visita el trazado, el piloto asturiano quiso conocer las modernas instalaciones que acaba de inaugurar el equipo de Lawrence Stroll. La incorporación del bicampeón español ha dado un impulso nunca visto a la escudería británica, que en solo unos meses ha pasado de ser el séptimo en parrilla a pelear cada fin de semana por el podio y a soñar con la 33.

"He estado en el nuevo Campus Tecnológico y es muy impresionante. Es una verdadera declaración de intenciones para el futuro del equipo", asegura Alonso, que afronta el GP de Gran Bretaña, décima cita del calendario, en la tercera posición del Mundial de pilotos, tras el tandem de Red Bull, mientras que su equipo está a sólo tres puntos (175 frente a 178) de un ‘grande’ como Mercedes.

“Estoy emocionado de ver lo que podemos hacer frente a los aficionados británicos este fin de semana”, advierte Fernando, que trata de minimizar el bajón de rendimiento del AMR23 en Austria, el pasado domingo, donde ocupó la sexta posición y subió finalmente a la quinta después de que prosperara el recurso de Aston Martin ante la FIA por la aplicación de las sanciones de límites de pista a varios pilotos. “Fue un fin de semana complicado para nosotros, en condiciones climáticas mixtas y con formato sprint, pero al final sumamos buenos puntos", señala.

Con todo, Alonso, después de encadenar seis podios desde que arrancó el Mundial, ha dejado claro que no está contento con los altibajos de Aston Martin. “En Austria tuvimos peor ritmo que en Montreal. También en España. Es algo que queremos entender. En Barcelona Mercedes era claramente el segundo equipo más rápido y retaron a Red Bull, estuvieron más cerca. En Canadá fue Aston Martin, como segunda fuerza, la que desafió a Max. Y en Austria fue Ferrari. Las tres últimas carreras han sido diferentes entre Mercedes, Ferrari y Aston Martin y necesitamos entenderlo para evitar malos fines de semana. Pero por el momento no tenemos una respuesta clara, quizá por las características de la pista”, ha argumentado este jueves a su llegada al circuito de Silverstone.

“Vamos a intentar jugar a ser adivinos cada jueves, adivinar entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin quien va a tener un poco de ventaja este fin de semana. Pero ya lo he dicho varias veces: meter en la misma frase a Aston Martin, Ferrari y Mercedes parece totalmente increíble para nosotros”, ha añadido.

El pleno ¿imposible? de Red Bull

“Verstappen y Red Bull pueden ganar todas las carreras. En cuanto a un punto débil, podría ser la fiabilidad aunque de momento no han tenido hasta ahora grandes problemas. Checo los tuvo en Australia y Max en la Q2 de Jeddah. Si llega a pasar en carrera… esa es la esperanza que tenemos los otros equipos. Aunque puedan ganar todas las carreras, por estadística pura es difícil ver a un coche ganar 22 carreras seguidas. No lo hizo Mercedes en su época de dominio, ni Ferrari. Ojala salga esa oportunidad y sea con Aston Martin arriba”, ha augurado Fernando, optimista

El asturiano se ha reivindicado en la polémica por los límites de pista y ha felicitado a su equipo por estar siempre atento ante cualquier duda en el reglamento para poder sacar partido de ellos: “Cuando Aston Martin presentó la protesta no quería luchar contra ningún piloto en concreto ni equipo. Cuando el equipo vio tantas vueltas anuladas, se dio cuenta de que las penalizaciones no se habían aplicado. No miramos todas las vueltas ni miramos si los pilotos se pasaban un centímetro de la línea. Simplemente, vimos que había 103 vueltas anuladas y las penalizaciones no se habían aplicado. El equipo está empujando en todo, 360 grados, pero no es que el equipo intentara explorar una área gris, era una cosa muy de sentido común ", ha apuntado.