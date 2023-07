Otro verano colgados del aro. En tres meses se acumulan hasta 13 competiciones de selecciones de baloncesto en las que 'La Familia' en sus diferentes versiones pone a prueba su excelencia. Porque solo así puede calificarse el desempeño de unas selecciones que llevan años confirmando torneo tras torneo el dominio de una selección española que siempre llega a las competiciones en el grupo de candidatas, si no como destacada favorita.

Este verano arrancó baloncestísticamente hablando con la disputa en los Juegos Europeos de Cracovia del PreEuropeo de 3x3, modalidad en la que los chicos cayeron a las primeras de cambio ante Hungría (21-16), mientras las chicas se colgaban un meritorio bronce. Una selección femenina que ganaba las Women Series de Orleans y luego en las de Marsella quedaron quintas.

Plata de las chicas

Posteriormente entraron en liza las chicas de la absoluta femenina con una plata que casi fue oro ante las belgas. Las chicas de Miguel Méndez fueron superiores a sus rivales con un juego coral en el que destacaron Alba Torrens y Queralt Casas en la anotación y Laura Gil y Raquel Carrera en la fase reboteadora. Quedó claro que hay relevo en la selección y las más jóvenes comenzaron a ganar peso en las rotaciones.

La plata de las chicas dio paso a otro hito en la historia de La Familia, el segundo título mundial en Sub-19. Veinticuatro años después del conquistado en Lisboa por los júnior de oro con Pau Gasol a la cabeza, llegaba el segundo gracias a la generación de Izan Almansa, Langarica, Jordi Rodríguez y compañía. Con notables ausencias por las convocatorias de Aday Mara o Hugo González con la Sub-18 y jugadores con Juan Núñez con la Sub-20, los chicos de David Miret pasaron por encima de todos sus rivales en las eliminatorias hasta la final. Ahí volvieron a cruzarse con la física Francia a la que había ganado con mucha superioridad en el grupo, pero una final es una final. El partido se complicó desde el inicio y solo la resiliencia española en un día en el que no pudieron desplegar su juego habitual, les permitió llevar el partido a la prórroga. Ahí el corazón que pusieron con una defensa desequilibrante les dio el título y les convirtió en campeones del mundo completando el medallero tras el bronce de las chicas de 3x3 en Cracovia y la plata de la absoluta femenina en el Arena Stozice de Liubliana.

El colofón del Mundial

Aún restan nueve competiciones más, de hecho ya se está jugando el Europeo Sub-18 femenino en Konya (Turquía) y la semana que viene arranca el Europeo Sub-20 masculino en la ciudad griega de Heraklion. Todo hasta llegar al punto álgido del calendario baloncestístico que se producirá entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia, donde España defenderá el título de vigente campeón del mundo masculino ante selecciones como Estados Unidos, Francia o una Canadá que dirigirá el técnico español Jordi Fernández, entrenador asistente en los Sacramento Kings.

El baloncesto es, sin duda alguna, el deporte con mejor salud del panorama español. La receta la daba el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, en su entrevista en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica: "Siendo totalmente sinceros, y no lo ocultamos, un resultado tan, tan bueno en tantas categorías es muy difícil de prever. El potencial de nuestros chicos y nuestras chicas estaba ahí. Pero sí que es cierto que sobre todo información las medallas nunca ha sido un objetivo para esta federación. Y además, desde que llegué yo lo dejé bien claro. Lo he dicho muchas veces internamente, muchas veces públicamente. La idea es formar jugadores para que acaben nutriendo a la selección española absoluta, mezclando masculino como femenino. Es verdad que si sus resultados son tan buenos es porque el camino es el correcto, o eso parece. Pero hoy yo quiero valorar mucho cosas que no se ven como es la metodología de entrada de Trabajo Unificada que instauramos en el año 2016. Y, por supuesto, es un éxito de los clubes que sacan a esos chicos y chicas y los cuidan y de toda esta enorme familia que es el baloncesto español".

Además, Jorge Garbajosa es, desde el pasado mes de mayo, presidente de FIBA Europa, al tiempo que de máximo dirigente de la Española, y España ostenta desde el pasado 18 de noviembre de 2022 el liderato en el ránking de selecciones de la FIBA por primera vez en su historia. Y el baloncesto español vive este 2023, el año de su centenario, instalado en la excelencia deportiva.