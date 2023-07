La mallorquina Cata Coll, guardameta del Barcelona y una de las porteras seleccionadas por Jorge Vilda para acudir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que dará comienzo el 20 de julio, aseguró que tras recuperarse de su lesión en este momento se siente «muy bien» y que el grupo piensa en «7 partidos y 7 victorias», y mostró de nuevo la confianza en sí misma que la caracteriza y que el seleccionador destaca de ella.

«Vamos con la ambición de ganar. Todo el mundo piensa en siete partidos y siete victorias, y de vuelta a Madrid. Todo el mundo sabe cómo jugamos y cómo entrenamos y que queremos ir a por todo», agregó la guardameta.

«Una cosa que me define muy bien es la confianza en mí misma, y cuando me llamaron me sorprendió. Venía de una temporada de una lesión muy larga y de no jugar, una vez que me llamaron era mi oportunidad de intentar entrar en esa lista y así ha sido. A veces dudas un poco, pero cuando te ves en el campo y te ves bien confías en ti», aseguró la mallorquina en la concentración de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas

Una de las sorpresas en la prelista de 30 convocadas por el seleccionador para el Mundial fue la ausencia de Sandra Paños, la portera titular del Barça. Jorge Vilda no ha contado con ella a pesar de ser una de 'Las 15' que envió el email requerido por la RFEF que permitía que fuese convocable. Cata, compañera suya, expresó al respecto: «Ha sorprendido que no viniera porque creo que ha hecho muy buena temporada, pero al final cada decisión la toma el seleccionador».

Sobre Misa y Enith, sus compañeras de portería en la selección, agregó: «Somos porteras muy jóvenes, pero nos llevamos muy bien y competimos muy bien».

Misa apunta a ser la portera titular con La Roja, pero Cata habla de ambición: «En la vida hay que tener ambición, sobre todo en el mundo del fútbol. Ojalá pueda jugar y voy a trabajar para ello. Yo ya estoy contenta de estar aquí«, aseguró.