Enric Mas: "Las cosas no salen siempre como queremos" El ciclista mallorquín, que sufre una fractura en la escápula derecha tras su caída en la primera etapa en el Tour, envía un mensaje de tranquilidad desde el hospital: "No ha sido el inicio que me había imaginado, pero nos vemos pronto" El corredor ecuatoriano Richard Carapaz abandona también la ronda francesa tras sufrir una pequeña fractura en la rótula izquierda, según revelaron las pruebas médicas