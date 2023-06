El alemán Yannick Hanfmann batió este lunes en primera ronda al argentino Pedro Cachín y será el primer rival del cabeza de serie número uno del Mallorca Championships, el griego Stefanos Tsitsipas, que defiende el título. Hanfmann, número 48 del mundo, necesitó poco más de una hora para ganar a Cachín (67) por 6-2 y 6-1 en un duelo en el que el germano rompió dos veces el servicio del argentino en la primera manga y tres en la segunda. Ahora, Hanfmann tiene la difícil papeleta de ser el primer adversario de Tsitsipas, número 5 del mundo, exento de la primera ronda y que debutará directamente en octavos de final.

El de Mallorca es el tercer torneo de Tsitsipas sobre hierba en su preparación para el de Wimbledon. El griego cayó en primera ronda de Stuttgart (Alemania) ante el francés Richard Gasquet y sucumbió en la segunda de Halle (Alemania) la pasada semana frente al chileno Nicolás Jarry.

Este lunes, Roberto Carballés, octavo cabeza de serie, se impuso al bielorruso Ilya Ivashka por 6-4, 1-6 y 6-3 en dos horas y nueve minutos y accedió a los octavos de final del torneo, del que quedó eliminado a la primera su compatriota Bernabé Zapata. Con esta victoria, Carballés (n.53 ATP) iguala su particular duelo con Ivashka (n.102), que le había ganado previamente en Montecarlo en 2018. El rival de Carballés en octavos es el francés Corentin Moutet, que este domingo se impuso al australiano Christopher O'Connell por 7-5 y 6-4.

No corrió igual suerte Bernabé Zapata, eliminado a la primera por el sudafricano Lloyd Haris, procedente de la fase previa y que ganó por 6-2 y 7-6 (2).

En otros partidos de la jornada, victorias de los rusos Pavel Kotov sobre el australiano Li Tu, por 7-6 (4) y 6-3, del ruso Roman Safiullin ante el jordano Abedallah Shelbayth, por 6-1 y 6-4; del estadounidense Christopher Eubanks ante su compatriota Alex Michelsen por 6-3, 6-7 (6) y 7-5; y del australiano Jordan Thompson, verdugo del francés Richard Gasquet, sexto cabeza de serie, por 6-3 y 6-3.

Feliciano López

Feliciano López y Stefanos Tsitsipas entraron en escena este lunes. Formando pareja en el cuadro de dobles, el español y el griego se enfrentron a Santiago González y Edouard Roger-Vasselin. A pesar de que cayeron ante el mexicano y el francés (6-4, 6-4) el duelo les sirvió para preparar sus respectivos estrenos en el cuadro individual. “Me preparé a conciencia a todos los niveles para venir a Mallorca, haciendo dieta para perder peso y entrenando algunos días incluso por la tarde. Tras jugar en Acapulco sentía que tenía fuerza para afrontar los torneos que me quedaran y estoy tranquilo porque me siento competitivo”, confesó Feliciano López antes de estrenarse en el Mallorca Championships este martes, no antes de las cuatro de la tarde, frente al australiano Max Purcell.

El toledano tenía claro cómo y dónde quería poner fin a una carrera de dos décadas siendo el tenista español con más victorias sobre hierba de la historia (85). “La idea era retirarme jugando y hacerlo en la temporada de hierba que es la que siempre más éxitos me ha dado. La verdad es que estoy muy contento con lo que he jugado hasta ahora”, aseguró. “Me quedo con haber podido aguantar 20 años como profesional sin fallar. Creo que es algo de lo que me siento orgulloso. Así como también de haber dejado un buen recuerdo en mis compañeros como una persona correcta y de ser un tenista distinto a lo que los españoles estamos habituados por mi estilo como jugador con mi saque”, finalizó.

El partido de dobles de Feliciano y Tsitsipas fue presenciado por la pareja del tenista griego, la también tenista Paula Badosa, que entrenó con el padre del jugador.