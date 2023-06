El presidente de la Federación Balear de Petanca, Toni Server, ha informado a través de las redes sociales de la territorial su renuncia al cargo por motivos personales, ya que va a pasar a ser un cargo público municipal (que todavía no se ha anunciado). Esa situación es incompatible con seguir siendo el presidente federativo, tal y como se estipula en la nueva Llei de l’Esport.

«Os comunico que mi equipo de trabajo seguirá al frente de la Federación Balear hasta finalizar este año 2023 y que se seguirán los pasos y trámites para convocar elecciones a principios del año 2024», indicó Toni Server en la carta en la que oficializó su salida, en la que añade: «Después de más de seis años como presidente de la Federación Balear (...), en los próximos días voy a cesar de mi cargo. Las cosas son así y me guste más o me guste menos las tengo que aceptar».

La carta de Toni Server

"Quiero comunicaros que después de más de seis años como presidente de la Federación Balear de petanca, en los próximos días voy a cesar de mi cargo.

Las cosas son así y me guste más o me guste menos las tengo que aceptar.

En unos días voy a iniciar una nueva andadura, lo que es para mi un nuevo reto personal dentro del ámbito laboral y en este caso municipal, desempeñando unas nuevas funciones, al ser un cargo político resultarán ser incompatibles con la presidencia de la Federación balear de petanca.

Hace años, inicié esta andadura sabiendo que no sería un camino fácil y que estaría lleno de adversidades y situaciones complicadas, pero a la vez estaba convencido de poder desarrollarlas y sacarlas hacia adelante contando con el apoyo de mi equipo de trabajo.

Quiero decir que durante estos años que llevo al frente de la Federación, las cosas buenas han superado a las malas y que mayoritariamente se ha conseguido alcanzar lo propuesto.

Los inicios fueron muy duros debido a la adversidades con la que nos pusimos al frente de la Federación. Más tarde nos tocó lidiar con la maldita pandemia, y ahora en estos últimos tiempos estamos reestructurando todo nuestro sistema para ajustarlo a la exigencia de la Federación Española y así ir de la mano juntos en año natural ya que durante más de 40 años Baleares disputaba la temporada partida la cual enlazaba dos años.

Mi propósito desde el primer momento fue estar para tod@s y atender vuestras dudas al igual que intentar ayudar siempre y no tener un no para vosotros.

Pido perdón por los errores cometidos que por supuesto los ha habido, pero nunca han sido mal intencionados y lo que sí os puedo decir que siempre he luchado por y para el bien y mejorar la petanca Balear.

Los grandes éxitos deportivos conseguidos me llenan de orgullo, creo que la petanca Balear está ahora mismo donde se merece y creo que la buena organización de tantos eventos como campeonatos de España, de Europa y torneos internacionales y nacionales personalmente me satisface enormemente.

Os comunico que mi equipo de trabajo seguirá al frente de la Federación Balear hasta finalizar este año 2023 y que se seguirán los pasos y trámites para convocar elecciones a principios del año 2024.

Quiero deciros que estaré a disposición del equipo de trabajo y como no también a la vuestra dentro de lo que legalmente yo pueda hacer.

Durante todos estos años quiero que sepais que me he sentido totalmente realizado y he disfrutado de ejercer este cargo, lo mejor que me llevo es tanta gente buena conocida, tanto en Baleares como en toda España, y lo que más me llena de todo es haber contado con el apoyo de los míos y de mi familia.

Estoy triste por lo que pierdo, pero la vida va de propósito y retos y a la vez que estoy triste tambien estoy totalmente ilusionado con lo que se me avecina, lo cual quien me conoce sabe que yo siempre lucho por y para mejorar y me encanta la la oportunidad que se me a dado la cual intentaré desempeñar de la mejor forma posible ...lo mejor es que estoy lleno de ganas, ilusión y deseo para ello.

Despido este comunicado con una sola palabra la cual os digo de todo corazón.

Gracias"