Agotado pero feliz. Así ha llegado este lunes Bernat Xavier Xamena tras conseguir con éxito el reto de subir a Monti-sion de Porreres en dos ocasiones en bicicleta, en el equivalente a escalar dos veces la montaña más alta del planeta, el Everest. Xamena ha subido 176 veces en un reto para dar visibilidad a la lucha contra la ELA en Balears.

El triatleta mallorquín estuvo 36 horas y media sobre la bicicleta, 603 kilómetros, la mitad en subida, y 17.698 metros de desnivel positivo. «El primer día fue complicado», ha relatado a este diario, «porque me dio un golpe de calor y el cuerpo no tuvo tiempo de adaptarse bien. A partir de las cuatro de la tarde empecé a notar que no me encontraba bien, los líquidos no me sentaban bien, no sabía muy bien lo que me pasaba, tenía sensaciones extrañas, que me recordaban al otro reto que hice y que no acabó demasiado bien, pero decidí continuar y esperar a que sobre las siete de la tarde bajara un poco la temperatura y a medida que se fuera acercándose la noche encontrarme mejor, pero no fue así. El colmo fue a medianoche, a la una de la madrugada. En Monti-sion hacía bastante fresco, una temperatura muy agradable. Yo soy una persona que no suda demasiado. Veía a los compañeros que me acompañaban que estaban totalmente secos y yo sudaba mucho", comentó.

"Después de ducharme y descansar, ya me encontraba bien y pude continuar"

"Llegó un momento en que había que tomar una decisión porque no sabía lo que me pasaba", continúa. "Y todos me hicieron entender de que quizás era el momento de parar, de ir a casa de mi hermano, ducharme, parar unas horitas, descansar y cuando me levantara ver si me encontraba mejor. Si no, a lo mejor era el momento de abortar. Cuando me levanté ya me encontraba bien, me puse otra vez en marcha y a partir de ese momento todo fue perfecto. No ha sido fácil, pero estoy muy contento, me siento bien. No me noto mal, las piernas se han comportado perfectamente y me siento muy feliz. Mi familia ha estado impresionante por cómo se ha comportado pero he vivido historias de muchísima gente que me ha acompañado y me siento un privilegiado porque ha habido historias maravillosas".

Su aventura ha recaudado cerca de 1.800 euros y sigue abierto el reto.