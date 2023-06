La sala de máquinas del Voley Palma ya tiene quien la controle. Jaime Arjones aterriza a la isla para convertirse en el nuevo colocador del conjunto de Ciutat para la temporada 2023/24. El jugador de 20 años, nacido en Boiro, mide 188 centímetros y llega al club balear procedente del Rotogal Boiro. Es el tercer refuerzo del equipo que dirigirá nuevamente Abel Bernal.

Solo ha disputado una temporada en la Superliga Masculina, pero se convirtió en la sensación de la liga demostrando desparpajo y creatividad a los mandos de su equipo. De hecho, su buen rendimiento en el año del debut en la máxima categoría del voleibol español llamó la atención de grandes clubes de la liga.

El jugador gallego ha ido convocado con la selección española desde la categoría Sub-17 hasta la Sub-21, categoría en la que este verano disputará el preeuropeo. El balance competitivo a nivel internacional de Arjones demuestra su potencia, ya que con tan solo 20 años ya ha disputado cuatro WEVZA, un preeuropeo y una repesca del europeo.

Arjones empezó a jugar a voleibol en su ciudad natal, Boiro, en la categoría infantil. Desde que arrancó su carrera ya despuntó y mostraba maneras de lo que podía llegar a ser. Ha sido campeón gallego siete veces y en tres de ellas fue elegido MVP del torneo. Asimismo, también ha ganado dos campeonatos de España, uno en edad cadete y otro en edad juvenil, y en ambos fue nombrado MVP de la competición. Arjones lleva años demostrando el buen voleibol que tiene en sus manos y es por ello por lo que el Voley Palma sabe que es una apuesta segura de presente y de futuro.

«Es el escenario perfecto para seguir creciendo»

«El Voley Palma es uno de los clubes referentes de la Superliga, el proyecto y la forma que trabajan fue algo que me llamó mucho la atención. Además, se crea una plantilla con grandes jugadores y me parece el escenario perfecto para poder seguir creciendo como jugador», señala Arjones, quien declara que «es un club muy profesional y humilde, pero con retos ambiciosos». «Y eso es algo que me gusta. Además, tienen un gran pabellón y una gran afición, me sorprendió cuando jugué en Palma», apunta.

Será la primera aventura de Arjones fuera de su ciudad natal, aunque a pesar de ello y su juventud se muestra seguro de sí mismo y de lo que puede aportar al equipo dirigido por Abel Bernal: «Soy un jugador joven y llego con muchas ganas de jugar y aprender, quiero seguir mejorando y creciendo. Busco mejorar día a día a base de trabajo en los entrenamientos. En la pista me caracterizo como ordenado y, a la vez, creativo, e intento tener en cuenta como principal objetivo la precisión. Además, el año pasado mejoré mucho el saque y me gustaría seguir mejorándolo la temporada que viene y aportar en esta faceta al equipo», asegura el colocador.

El jugador de 20 años declara que «al firmar me sentí muy contento y motivado de poder formar parte de este gran equipo. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar y seguir creciendo como jugador», y añade que esta temporada sus objetivos son «seguir mejorando para aportar lo máximo al equipo» y «a nivel grupal siempre es ganar, pero creo que nos podemos marcar entrar en la Copa del Rey y en los playoff y a partir de ahí luchar para llegar lo más adelante posible».