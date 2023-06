El exdeportivista Pablo Amo (Madrid, 1978) es la mano derecha de Luis de la Fuente en la selección española, que el domingo conquistó en Rotterdam (Países Bajos) la UEFA Nations League, el quinto título oficial para España y el primero en los últimos once años. Al día siguiente de ganar la final ante Croacia en los penaltis, el segundo entrenador de La Roja hace un paréntesis en medio de las celebraciones para detenerse a analizar lo que supone este logro, una enorme alegría y a la vez un gran refuerzo para De la Fuente y su equipo de trabajo, que fueron cuestionados prácticamente desde que tomaron las riendas de la absoluta en diciembre del año pasado: “En muy poquito tiempo nos han dado muchos palos; ahora, muchas felicitaciones. Si no hubiera salido bien, estaríamos igual de satisfechos en cuanto a nuestra dedicación”.

¿Qué tal las celebraciones?

Está siendo todo muy alegre, muy feliz y también cansado porque la final fue un partido extenuante, una vivencia emocionante pero que nos dejó a todos muy cansados. Había tanta alegría que después de la final no nos fuimos a la cama pronto, nos quedamos a barrer (risas). Volvimos a Madrid, estuvimos con el Rey en La Zarzuela en un acto muy bonito, después tuvimos una comida y luego al WiZink Center, así que completo.

¿Cómo es por dentro esta nueva España campeona?

Las piezas comunes a los equipos campeones se basan en la fortaleza de su grupo, en hacer equipo y dejar el ego en un segundo plano, y en esta concentración ha habido un montón de gestos superbonitos que han puesto de manifiesto eso, la importancia del evento. Nosotros creo que hemos sabido guiarles muy bien. Lo que hay es un sentimiento de equipo por encima de todo. En este deporte no hay otra clave. Todo pasa primero por conseguir hacer un grupo unido donde todo el que juega y el que no juega se siente importante y trata de ayudar desde su parcela. Eso se ha transmitido y se ha vivido en todos los momentos, y además no solo con los jóvenes, también con gente muy veterana que ha venido con unas ganas alucinantes de ayudar, de vivirlo y de disfrutarlo. Esa es la clave de este equipo, sin duda.

Anteriormente usted fue seleccionador sub 18, ¿cambia mucho de trabajar con chavales a hacerlo con futbolistas de élite mundial?

Bueno, yo creo que ahí está la ventaja que tiene Luis [de la Fuente] y los que venimos de la Federación. Al final es un entorno que, profesionalmente, es único. Tiene un contexto de trabajo muy limitado en el tiempo que tiene un componente emocional muy fuerte en muy pocos días, y las claves que tienes en un club o en un equipo no son las que se manejan en la selección. Por tanto, todo ese aprendizaje que sobre todo ha tenido Luis en categorías inferiores, y yo también con la sub 18, se aprovecha porque en la planificación del trabajo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Lo que cambia es todo lo que rodea el envoltorio. Nosotros tenemos una forma de trabajar que desde inferiores la hacemos continuista en todas las selecciones y eso es lo que hemos llevado a cabo aquí. Y luego con la naturalidad en la parte personal de cómo es Luis, que es un tipazo por encima de todo. Los jugadores también quieren normalidad. No dejan de ser chicos jóvenes, que les encanta el fútbol. Muchas veces hay mucha distancia con ellos y nosotros, sobre todo, lo que hemos intentado dar es normalidad para que hubiera muy buen ambiente y que ellos pudieran ser ellos mismos. Creo que ha sido una de las claves.

¿Cómo es trabajar con De la Fuente y cuáles son sus funciones como su segundo entrenador?

Luis es el líder, el que toma las decisiones. Tanto yo como todos los que formamos el cuerpo técnico le adelantamos trabajo, análisis del rival, equipo propio, planificación de la semana… En fin, lo tenemos muy bien dividido, cada uno tenemos nuestra parcela, pero al final Luis es muy de mesa redonda, de hablar con todos, de escucharnos a todos. Esa forma de trabajar siempre la marca el líder y en ese sentido es un liderazgo que a nosotros nos gusta mucho, nos engancha y nos tiene supercomprometidos con él. Es una persona que te gana cuando trabajas con él en el día a día y de cerca, porque es un hombre de fútbol por encima de todo y una grandísima persona. Al final, en este entorno, cuando llegas a ciertos niveles, gente preparada hay mucha, pero tener ese talento y ese talante en el trato no es algo fácil de encontrar en estos niveles.

Llevan poco tiempo al frente de la absoluta, desde diciembre del año pasado, pero han recibido muchas críticas. ¿Este título les refuerza como staff?

Sobre todo nos refuerza con los importantes, con los futbolistas. El trabajo bien hecho ellos también lo reconocen. El fútbol, al final, es de ellos. Se han sentido muy apoyados, con seguridad, que es lo que tenemos que aportar como cuerpo técnico a la hora de afrontar los partidos. Con respecto a los palos, no he conocido en el fútbol ningún contexto emocional que se pueda parecer al de la selección, para lo bueno y para lo malo. En muy poquito tiempo nos han dado muchos palos. Ahora, muchas felicitaciones. Pero eso es algo con lo que nosotros convivimos desde el momento que entramos en la selección y también ya conocíamos el contexto. Lo que estamos es muy tranquilos con el trabajo que hacemos, muy orgullosos con lo que el fútbol nos ha dado la oportunidad de vivir el domingo, pero si no hubiera salido bien, igualmente estaríamos igual de satisfechos en cuanto a lo que es nuestra esfera y nuestra dedicación. Luego lo otro es fútbol. Ya no se valoran los procesos, pero si no los valoras tú, entonces en esto estás muerto, porque no lo disfrutarías.

¿Este es su mayor logro como técnico?

Sin duda. Estuve con Molina en la India y ganamos la liga allí, pero es incomparable. Al final, eres absolutamente consciente de que representamos a muchísima gente. Esto todos lo vivimos en 2012, 2010, 2008… Es algo que lleva alegría a la gente, es maravilloso. Es un orgullo estar aquí. Ojalá le podamos dar más alegrías a la afición y enganchar más gente con la selección porque la verdad es que en este grupo el compromiso es máximo.

“Soy del Dépor, mis mejores momentos en el fútbol han sido en Coruña”

Durante su etapa de futbolista en A Coruña vivió momentos imborrables, ¿qué siente al ver al Dépor por cuarta temporada consecutiva en Primera RFEF?

Todos los años voy a Coruña. Tengo mis amigos. Fueron muchísimos años. Yo soy del Dépor. Por los equipos por los que pasas tantísimo tiempo tienes una afinidad o un enganche brutal. En este caso a día de hoy tengo mis mejores amigos en Coruña. El Deportivo es un equipo de Primera División, con una historia reciente en nuestro fútbol fantástica. Siento lo que todos. Le deseo todo lo mejor para que vuelva a estar ahí porque por ciudad, por afición, por toda la infraestructura que ya tiene, es lo que me gustaría. Y a nivel personal, porque como aficionado del Dépor quiero verlo siempre en lo más alto, claro que sí. Mis mejores momentos en el fútbol y mis mejores recuerdos han sido en Coruña.

Abegondo suele aportar muchos futbolistas a las categorías inferiores de la selección, usted mismo llevó a varios a la sub 18. Sin embargo, el Dépor apenas cuenta con los canteranos para un contexto de Primera RFEF, ¿por qué cree que ocurre eso?

Bueno, al final es una situación de cierta ansiedad la que vive el Dépor. Yo creo que este año la planificación fue mejor. Hay que construir siempre desde la calma pero es verdad que la juventud para estas situaciones y estos contextos suele ser penalizada. O hay un talento muy muy brillante o es difícil jugársela con los jóvenes. Ahí yo tengo mi opinión personal, como cada entrenador tiene la suya, pero entiendo que va relacionado un poquito con eso, con toda la presión que hay en el entorno. A partir de ahí, ya se ve en la selección, lo que hay que primar siempre es el talento, pero entiendo que eso es un peso a la hora de decidir.