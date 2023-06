Felix Auger-Aliassime (Montreal, 2000) jugará el Mallorca Championships, torneo ATP que se disputará del 24 de junio al 1 de julio, en el Mallorca Country Club de Santa Ponça. El canadiense es el segundo jugador al que invita la organización del torneo.

Tenista de juego vistoso y espectacular, es uno de esos jugadores de la nueva camada llamados a hacer grandes cosas. Llega a Mallorca para iniciar la remontada a una temporada de tierra que no ha sido la mejor de su carrera y el buen juego en hierba. Su mejor posición en el ranking ATP fue el sexto puesto que ostentó el pasado 7 de noviembre y ha ganado cuatro torneos.

«No tengo muchas expectativas porque no he tenido buenos resultados en los últimos meses, pero espero que Mallorca sea el despegue del año y sobre todo de la temporada de hierba», asegura el canadiense, al que entrena Toni Nadal y que ha pasado tiempo en la Rafa Nadal Academy de Manacor en el pasado. «He estado muchas veces en Mallorca y como a todo el mundo es un lugar que me gusta mucho», admite con una sonrisa. «Ojalá Mallorca sea el lugar donde vuelva a conseguir buenos resultados», sentencia.

Como ya se anunció en su momento, Feliciano López, que disputará su último torneo profesional en España en las instalaciones del Mallorca Country Club, fue la primera invitación de los organizadores. Aún queda una tercera invitación por entregar y la dirección del torneo está haciendo gestiones para contar con otro gran nombre que añadir a la lista definitiva de participantes en esta edición.