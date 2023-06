Tomaz Braga: «Me voy del Palma Futsal dejando atrás mi hogar y mi familia»

El capitán del Palma Futsal Tomaz Braga, acompañado por Eloy Rojas, se despidió ayer del club en el que ha «crecido como persona y como futbolista» para poner rumbo al Jimbee Cartagena. «No podía seguir asentado en esta comodidad. Tirado insistió para que me quedara, pero me entendió perfectamente», señala.

Llegó hace diez años con dos maletas y cargado de miedos. ¿En qué ha cambiado el Tomaz que hoy deja el Palma Futsal?

De primeras me voy con unas cuantas cajas más (ríe). Evidentemente ya no hay los mismos miedos con los que aterricé en la isla. Ahora me marcho acompañado de mi mujer y de mi niña y eso ayuda muchísimo. Es una sensación diferente, pero aún así dejo atrás mi hogar, amigos que se han convertido en mi familia y que lo seguirán siendo allá donde esté.

Durante la rueda de prensa de su despedida ha sido incapaz de reprimir las lágrimas. Las palabras que le ha dedicado Tirado le han llegado al alma.

Han sido muchos momentos y de aquí me llevo personas que estarán unidas a mi vida por siempre. Miquel Jaume, por ejemplo, nunca fue tan cercano como lo puede ser Tirado, pero a su lado sentía una seguridad que no sé describir. Me trasladaba calma y tranquilidad y los valores de este club son los que en su día inculcó él. ¿Y de José qué decir? Para mí es como un hermano mayor. Fue el primero que me acogió cuando llegué, el primero que creyó y apostó en mí. Él me ayudó a crecer en todos los sentidos, no solo en el futbolístico. Le tengo cariño, respeto y admiración porque en su trabajo es claramente el mejor.

Son seis los jugadores que finalizan su etapa con el Palma y a algunos de ellos el club ha intentado retenerlos. ¿Ha sido su caso? ¿Se lo puso muy difícil Tirado?

Fue una mezcla. Me lo puso difícil, pero al mismo tiempo me entendió. Él sabe que son diez años y que para mí supone un fin de ciclo necesario para buscar nuevos retos. Llevaba ya un año y medio dándole vueltas a todo esto y no ha sido una decisión que haya tomado de la noche a la mañana. Las dos últimas temporadas han sido complicadas para mí. La vida del futbolista es muy bonita, pero en ocasiones es estresante. La autoexigencia es dura y mentalmente necesitaba un cambio. José lo entendió, insistió al principio, pero sabía que no había marcha atrás. No podía seguir asentado en esta comodidad. No quería en un futuro tener que arrepentirme de, al menos, no haberlo intentado.

En todo este tiempo... ¿Cuántas veces se imaginó retirándose en el Palma?

¡Ufff! Bastantes. Es normal que todos los futbolistas tengan el sueño de ir a un equipo grande alguna vez a lo largo de su carrera, pero para mí el sueño era convertir al Palma en ese equipo grande y creo que me voy de la isla habiéndolo conseguido. Es verdad que me voy antes de mi retirada, pero lo hago habiendo cumplido la promesa que un día me hice.

La vida del futbolista profesional es corta y en el fútbol sala no se cobran las cantidades que se perciben en el fútbol 11. ¿Ha jugado un aspecto muy importante el dinero en su decisión?

Claro, ha sido importante, pero no ha sido el factor clave. Cuando tomas una decisión tan importante en tu vida como esta es normal que también mires el lado económico e intentes aprovechar el momento. Es algo que había hablado con mi vínculo más cercano en los últimos años. Un jugador nunca sabe cuándo puede lesionarse de gravedad o cuándo todo se puede torcer.

En el Palma ha crecido como persona y como futbolista. ¿Cuáles han sido los peores y los mejores momentos en cada uno de esos aspectos?

En lo deportivo, obviamente, la consecución de la Champions. Es un momento imborrable que todos llevaremos siempre grabado. Es el colofón al trabajo bien hecho. En cuanto al negativo, creo que la peor situación que he pasado fue el año pasado, cuando el equipo quedó eliminado de la Copa del Rey. Fue un palo muy duro para todos y eso que hemos caído muchas veces, pero esa eliminación en concreto hizo mucha mella. No lo exteriorizamos, pero dolió especialmente.

¿Y en lo personal? ¿Con qué momentos se queda?

El fallecimiento de Miquel Jaume marcó un antes y un después, pero hubo otro capítulo que a mí, personalmente, también me dejó muy tocado. Hace unos años estábamos jugando un partido en la pista de Aspil Ribera y, cuando acabó el encuentro, una vez ya dentro del vestuario, nos comunicaron el fallecimiento del hermano de Paradynski. Recuerdo todas las caras, el regreso en autocar... Fueron las horas más eternas que me ha tocado vivir. Felipe para mí era como mi hermano, un gran amigo, y estuve a su lado sin soltarle un solo minuto. Pero también ha habido cosas bonitas. He creado una familia aquí. Me llevo a grandísimos amigos, el cariño de la afición y muchísimos recuerdos que serán imborrables. Ha sido una experiencia maravillosa que ha marcado mi vida y que siempre llevaré grabada.