El Voley Palma ya tiene su primer fichaje para la temporada 23/24 y es una cara conocida en Son Moix. Chema Giménez se convierte en la primera incorporación del equipo de Ciutat para afrontar un curso ilusionante en el que, poco a poco, la plantilla va sumando efectivos.

El receptor vuelve a Palma tras su paso por Unicaja Costa de Almería esta última temporada, donde ha disputado un total de dieciséis partidos entre la Superliga, la Copa del Rey y los playoff. Giménez, además, durante el último año ha recibido la llamada de la selección española, representando al país en los Juegos del Mediterráneo en Orán consiguiendo el subcampeonato y disputando la clasificación al Europeo, logrando el objetivo de clasificar al combinado nacional para el torneo continental.

Chema Giménez en su paso por el Voley Palma durante el curso 21/22 catapultó su trayectoria, convirtiéndose en una pieza crucial para los esquemas de Abel Bernal. El de Cieza fue de menos a más durante una temporada en la que terminó siendo uno de los jugadores diferenciales del equipo y de la Superliga. Además, el receptor encajó a la perfección con la filosofía del club, trabajando día a día para conseguir su mejor versión y adaptándose a los objetivos y las necesidades del equipo. Giménez cayó de pie en Palma, siendo también uno de los estandartes del vestuario liderando al equipo en las situaciones más complicadas del curso. Es por ello por lo que el club y el jugador no han tenido dudas en que la alianza es positiva para el crecimiento de ambos, esperando y deseando que el rendimiento sea igual o mejor que el de la etapa anterior.

El receptor no duda en afirmar que “estoy muy feliz y contento de volver al Voley Palma. Tanto yo como el club nos conocemos entre si muy bien y tengo muchísima ilusión de empezar de nuevo”. Después de una temporada separados, el de Cieza vivirá su segunda etapa en el club, que la afronta con mucha ilusión debido al buen recuerdo que tiene de la primera: “Solo tengo recuerdos positivos de mi paso por Palma. Fue solo una temporada, pero fue increíble, tanto a nivel de juego individual como colectivo, se cumplieron todos los objetivos. Hicimos una unión increíble, tanto los jugadores, como el club, como con la grada. Todos teníamos un único objetivo e íbamos todos a lo mismo”.

Con la ilusión y alegría que le caracteriza, el nuevo jugador del Voley Palma señala cómo fue su reacción al conocer que su vuelta a la isla era definitiva: “La reacción fue con unas ganas tremendas de empezar, me cambió la cara, de alegría, de saber dónde voy, de saber cómo se trabaja y de los jugadores que vamos a tener. Me gusta muchísimo, podré disfrutar de este deporte y con gente como la que me voy a encontrar en el equipo y en el club”. Giménez solo tiene palabras positivas hacia un club y una afición que saben de lo que es capaz y del gran potencial que tiene.

Aunque eso no sería posible sin la ambición que lleva impregnada en su ADN y que transmite cuando se le pregunta por objetivos, apuntando que “en esta nueva espero que cada sábado se juegue al 150%, a muy buen nivel, que entre los compañeros tengamos muy buena conexión tanto dentro como fuera del campo y que ésta se note en la pista, además de tener conexión con la grada. Mi objetivo esta temporada es seguir aprendiendo y mejorando día a día, dar mi 150% desde el minuto uno y conseguir todos los objetivos que el club se marque”