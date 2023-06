Men's Floor final at the World Challenge Cup in Tel Aviv 🇮🇱:



🥇Krisztofer Meszaros 🇭🇺 14.550

🥈Nicolau Mir 🇪🇸 13.850

🥉Eliran Ioscovich 🇮🇱 13.600#FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/TOyY3T4KRZ