Mateus Vargas tiene 13 años y una ilusión, participar en la Copa del Mundo de patinaje artístico que se celebra a partir del próximo 13 de junio en San Juan (Argentina). El joven mallorquín, perteneciente al Club Patí Mediterrani de Palma, va sobrado de méritos y cargado de confianza, pero lo que le falta ahora es dinero para poder costearse el viaje. Sus padres han llamado a decenas de puertas, pero en todas han obtenido un no por respuesta. Sin embargo, lo último que quieren es romperle un sueño a su hijo por la que lleva más de media vida luchando.

«Todo ha llegado de una manera un tanto precipitada. La semana pasada Mateus se imponía en las semifinales de la categoría cadete celebradas en Trieste (Italia) y se clasificaba para la gran final. Pero cuando empezamos a mirar los billetes nos llevamos un chasco. Con tan poco tiempo de antelación ninguno baja de los 2.000 euros. Al ser tan pequeño he de acompañarle, así que solo con el viaje se nos van 4.000 euros, a lo que hay que sumar la estancia y las dietas», explica a este diario una madre apesadumbrada que ya no sabe qué más hacer.

«Ni la Federación Española ni la Balear ayudan en nada y en el Consell y el Govern nos han dicho que no tienen una partida destinada a casos como los de Mateus, así que hemos llegado a plantearnos la posibilidad de pedir un préstamo para no romperle la ilusión», señala Mariela Coy, originaria de Colombia, pero que lleva 22 años viviendo en la isla. Mateus empezó con solo 6 años en el mundo del patinaje, siguiendo los pasos que un día inició su hermana mayor y pronto empezó a destacar por encima del resto de compañeros. «Desde pequeñito se le veía algo especial, aunque nunca sabes la dirección que luego puede tomar. Hoy en día entrena tres horas diarias de lunes a sábado y es un alumno muy aplicado y trabajador. Sería una pena que por una cuestión económica no pudiera cumplir su sueño», remarca su entrenador Javi Pont, quien lleva toda una vida dedicada a este deporte y que ha llegado a solicitar una suspensión de empleo y sueldo de una semana para acompañar a Mateus en caso de que finalmente pueda viajar a Argentina.

Por esta razón, con el objetivo de ayudar a este joven deportista a convertir su sueño en realidad, el CP Mediterrani ha puesto en marcha una campaña solidaria con el fin de costear los gastos derivados del campeonato, que han calculado, ascienden a unos 5.000 euros. A través de la plataforma GoFoundMe , todas aquellas personas que quieran colaborar podrán hacerlo con la cantidad de dinero que puedan. «Por poco que sea, será una gran ayuda para nosotros», subraya su madre (https://www.gofundme.com/f/ayuda-para-poder-asistir-a-la-copa-del-mundo).