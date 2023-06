El entrenador de la Roma, Jose Mourinho, explicó su gesto de regalar su medalla de subcampeón a un aficionado, después de perder ante el Sevilla en la tanda de penaltis la final de la Europa League, que se apuntó el cuadro español por "experiencia y calidad".

Explicó el técnico luso por qué dio su medalla a un aficionado en la grada. "Siempre lo hago, me quedo las de oro y regalo las de plata. No quiero las de plata", afirmó.

Pidiendo calma en el gol, contínuas protestas, tangana con Joan Jordán en la prórroga... y acabando regalando su medalla.



La #UELfinal de José Mourinho. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qMe8jtPfVN — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 31 de mayo de 2023

"El Sevilla es un gran equipo, para nosotros no es una novedad. Tiene una plantilla que nosotros no tenemos, tienen experiencia y calidad que no tenemos. Hemos hecho un gran primer tiempo y en el segundo, obviamente, el Sevilla ha tenido una reacción", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El preparador luso añadió que tuvieron las mejores ocasiones para evitar los penaltis. "Después ha sido todo muy equilibrado. Hemos tenido las dos mejores ocasiones y llegamos a los penaltis, que hay que meterlos y pararlos. Ellos han ganado y ya está", afirmó.