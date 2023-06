Fernando Alonso ha evitado entrar a fondo en el pulso que enfrenta a Barcelona y Madrid por el futuro escenario de la Fórmula 1. Mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso sigue lanzando mensajes muy optimistas sobre un más que posible acuerdo para organizar un gran premio en 2026 "o incluso antes", el presidente del Circuit de Catalunya, Roger Torrent, se mostró convencido en la presentación del GP de España que "la vinculación entre la F1 y Barcelona, histórica, seguirá por muchos años más".

Alonso , que no suele mojarse en asuntos políticos, ha recordado que "en 2026 no sé si yo estaré ya en la Fórmula 1 o veré el Mundial en el sofá". Con todo, el piloto asturiano ha subrayado que "estoy a gusto en Barcelona y también seré feliz si vamos a correr en Madrid".

"No sé los planes que tiene la F1 pero en general me gustan más los circuitos clásicos, sin necesidad de que la pista vaya mejorando con los días. También me gustan los circuitos urbanos pero que no haya tantos en el calendario", ha valorado.

Por último, Fernando se ha referido a la incertidumbre que a veces ha existido entorno al apoyo de las instituciones por conservar el el gran premio en Barcelona. "Todo esto depende de si la región en concreto quiere o no tener F1. Y Barcelona a veces lo ha querido mucho, y otras no tanto, ha habido subidas y bajadas, solo que ahora hay más gente atenta que también lo quiere".