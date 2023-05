Marco Asensio, entre el Aston Villa y el PSG

Marco Asensio tiene decidido irse del Real Madrid. Numerosos medios apuntaban desde hace días que tenía previsto anunciarlo ayer, pero lo cierto es que el jugador mallorquín no lo hizo. Quizá espera a comunicarlo hoy o mañana, pero lo que es seguro es que abandonará el club blanco por decisión propia y que tiene dos grandes propuestas sobre la mesa, la del Aston Villa y la del PSG.

Hay más, pero el conjunto inglés y el francés son los que están más interesados en los servicios del futbolista formado en la cantera del Real Mallorca, que al finalizar contrato el 30 de junio es un caramelo porque llegará con la carta de libertad bajo el brazo, lo que le proporcionará también una gran prima de fichaje.

Y eso que su intención inicial era la de seguir en Madrid y volver a recuperar su mejor nivel en el club blanco. Sin embargo, la falta de ‘cariño’ por parte de la entidad ha acabado precipitando la decisión. El calvianer esperaba un gesto por parte del Madrid que mejorase en materia económica el contrato actual. Actualmente, cobra cerca de cinco millones de euros al año y la intención del jugador, de 27 años, era la de superar el salario actual o, como mínimo, no bajarlo.

Desde el Real Madrid entendieron que el rendimiento del delantero, representado por Jorge Mendes, no está al nivel del salario que cobra actualmente y le ofrecieron una primera oferta a la baja que recortaría cerca de medio millón su contrato. Ninguna parte cedió y la baraja se acabó rompiendo. Y esto le molestó especialmente al internacional.

Asensio ha marcado doce goles en cincuenta encuentros con el Real Madrid este curso y es el cuarto máximo goleador de la plantilla pese a no estar entre los once que más minutos han tenido (1.964). También es el cuarto mejor asistente con ocho pases de gol y es el jugador que más importancia ha tenido de la plantilla saliendo desde el banquillo. Números que le hacen querer ser un referente y más aún tras su descontento por no ser pieza importante en partidos clave esta temporada. Un minuto en la final de la Copa del Rey y 66 en los seis partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones sustentan su pensamiento.

Y en esta duda apareció el Aston Villa de Unai Emery, quien rescató al club de su lucha por evitar el descenso a principios de noviembre y ha llevado a los ‘villanos’ a clasificarse a la Liga Conferencia. Apoyado por capital egipcio y estadounidense y tras invertir 80 millones de euros en traspasos esta campaña, el Aston Villa hizo a Asensio una gran oferta económica a la par de ofrecerle protagonismo absoluto sobre el terreno de juego. Dos variantes a las que no llega el Real Madrid.

Los británicos quiere que sea su gran estrella, que sea uno de sus líderes, aunque les perjudica el hecho de que no vayan a disputar la Champions League. Quieren luchar por conquistar la Premier League el próximo curso, pero de momento se conformarán con disputar la tercera competición continental. Eso sí, al balear le seduce jugar en Inglaterra.

No obstante, el PSG ha aparecido en escena, aunque quizá ahí no tendría tanto protagonismo, con Mbappe y compañía. Los franceses le garantizan pugnar por la Liga de Campeones y la Ligue1, una competición mucho menos atractiva que la Premier. Todo está en manos de Marco, que se casa el 7 de julio en La Fortalesa (Pollença) y quiere iniciar una nueva vida lejos del Santiago Bernabéu.