La alargada sombra de Nadal en Roland Garros

Nadie diría que la de 2023 es la primera edición de Roland Garros sin Rafel Nadal desde que levantó por primera vez allí el título dieciocho años atrás. Al menos en París y tanto dentro como fuera de la Philippe Chatrier. Empezando por la sala de prensa, en el corazón de la pista central y siguiendo por las abarrotadas calles que conectan las dieciocho pistas del recinto de aficionados ataviados con camisetas, gorras y tantos otros productos de ‘merchandising’ con su logo personalizado.

El nombre del catorce veces ganador de la Copa de los Mosqueteros ha estado en boca de tenistas de la talla de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Casper Ruud. Además, su estatua erigida en 2021 junto a la Puerta 4, se ha convertido en lugar de obligada peregrinación para los aficionados.

Desde 2005 hasta el año pasado sabías dónde estaba entrenando Nadal por las largas colas que se formaban en su exterior y el hermético séquito de seguridad que le acompañaba en el tortuoso trayecto hacia los vestuarios sorteando las aglomeraciones.

Ahora, en los primeros días de competición, este fenómeno se reproduce con centenares de personas que buscan inmortalizarse con una fotografía junto al busto del mallorquín y la leyenda que conmemora todas y cada una de las finales disputadas, sus rivales y los respectivos resultados.

Alcaraz, que reestrena en el abierto francés su condición de número uno, destacó que sería «un sueño» llegar a «poder jugar los dobles con Nadal aquí en los Juegos Olímpicos» que se celebrarán en París y Roland Garros será la sede de tenis. El murciano, que jugará hoy en tercer turno de la Chatrier ante el nipón Taro Daniel para buscar la tercera ronda del torneo, advirtió que para que esto ocurra «todavía falta un año y todavía pueden pasar muchas cosas tanto para Nadal como para mí, pero esperemos que ambos estemos jugando esos Juegos».

«Obviamente Roland Garros es el torneo de Nadal y, cuando está, siempre es más complicado para el resto. Pero nunca le he tenido miedo a nadie y, aunque hubiese estado, no me pondría menos posibilidades de ganar el torneo», aseguró el reciente campeón en Barcelona y Madrid, que eludió «sentir tanta presión porque ahora los ojos estén más encima de mí o esperen más de mí al no estar Nadal. Simplemente intentaré fluir y sacar mi mejor juego».

Ruud, finalista el año pasado en París ante el manacorí, admitió que su ausencia es «un poco triste». Como jugador que ha pasado por la Rafa Nadal Academy, el noruego compartió una personal y emotiva anécdota. «Mi primer recuerdo viendo tenis es él [Nadal] ganando su primer Roland Garros. Tenía seis años y, a partir de ahí, me dije a mí mismo que quería jugar a tenis y salir en la televisión algún día. Ahí empezó mi sueño de convertirme en jugador profesional», confesó.

El ‘shock’ de Djokovic

«Cuando Nadal anunció que iba a disputar la última temporada de su carrera, sentí que una parte de mí también se iba con él», afirmó con rotundidad Djokovic. Curiosamente el mallorquín pronunció en septiembre las mismas palabras cuando Roger Federer colgó en la raqueta en la Laver Cup: «Cuando Roger Federer se va, una parte de mi vida también lo hace».

El serbio, que si gana por tercera vez Roland Garros superará a su máximo competidor en el palmarés de los Grand Slam, se deshizo en elogios por su trayectoria. «No solamente se ha ganado los corazones de la gente por sus récords, sino por su carisma y carácter. Ese es el gran legado que deja», apuntilló el campeón este 2023 del Abierto Australiano. Djokovic prosiguió mostrando su respeto hacia Nadal recordando que mucha gente «lo jubiló hace diez años, pero él siguió adelante, lo cual respeto y admiro. Porque sé lo difícil que es mantener ese nivel incluso tras una lesión».

Profundizando sobre el anuncio de Nadal ante una posible retirada tras 2024, Djokovic señaló que esa noticia «supuso un shock para todo el mundo y me hizo replantearme mi carrera y cuánto tiempo voy a jugar». El de Belgrado (36), un año más joven que el de Manacor, finalizó descartando «hacer ningún anuncio al respecto por ahora».