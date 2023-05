El tenista de Manacor Rafa Nadal disputará 'The Battle of the Stars' junto a las figuras más relevantes a nivel futbolístico de ayer y hoy como Pep Guardiola, Javier Clemente o Julio Salinas, que se unirán al también mallorquín y expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo, el chef Dani García, o el torero Pepín Liria el próximo 22 de junio en un torneo de golf único en el mundo.

La competición, que reúne a todos estos protagonistas con una espectacular trayectoria profesional en el deporte, la gastronomía o el toreo, entre otros ámbitos, tendrá lugar en el campo de Pula Golf Resort y en Son Servera Golf Club de Calla Millor (Mallorca) desde el 22 al 24 de junio. Allí todas las estrellas ofrecerán su mejor drive, en un torneo cuyos beneficios serán destinados a la lucha contra la ELA. Junto a Nadal, Lorenzo o Dani García, también estarán el exfutbolista de Manacor, Albert Riera, Batistuta, Uwe Bein, Claus Elming, la actriz Verónica Mengod, Laura Matamoros, el adjunto a la dirección deportiva del Mallorca, Aritz Aduriz, la estrella Michelín Frank Rosin y el cantante David Otero, entre otros. El torneo contará con el apoyo del Cap Vermell Grand Hotel, Banco Santander, AETIB, Fundació Mallorca Tursimes y supondrá un paso más para la consolidación de la marca Golf East Mallorca.