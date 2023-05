El Atlético de Madrid de las mallorquinas Virginia Torrecilla y Maitane López consiguió la segunda Copa de la Reina de su historia tras imponerse en una inolvidable final al Real Madrid, igualando un 2-0 adverso con un tanto de falta en el descuento de Estefanía Banini y logrando tumbar a su rival en una tanda de penaltis en la que se mostró más acertado.

Maitane fue titular y disputó todo el encuentro, mientras que Virginia no jugó. El Real Madrid no estuvo acertado desde los once metros en el momento decisivo. Lola Gallardo detuvo los lanzamientos de Olga Carmona y Teresa Abelleira y Sofie Svava mandó el suyo fuera; dejando el trofeo en manos de un Atlético en el que solo falló Banini. De esta manera, las colchoneras levantaron el trofeo.