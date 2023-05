“Rien ne va plus” (No va más). La bolita amarilla ha empezado a rodar sobre el tapete rojo de Roland Garros este domingo a las 11.00 horas y ya no parará de rodar hasta el 11 de junio hasta caer en una de las 128 casillas posibles para llevarse el premio gordo.

Ausente por primera vez Rafael Nadal, en cuya casilla la bolita cayó en 14 ocasiones, la última en 2022, los pronósticos para acertar al sucesor del mallorquín en las casas de apuestas dan Carlos Alcaraz, antes de entrar este lunes en juego, como el ganador más fiable del torneo por quien se pagaban 2,65 euros por su primera título en Roland Garros.

Novak Djokovic, con 3,40 euros por su triunfo en París, le seguía en la lista por delante de Daniil Medvedev y Holger Rune (8,50), Jannick Sinner (12), Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud (17), Alexander Zverev (26) o Andrei Rublev (51). Roberto Bautista (151 euros) y Alejandro Davidovich (201) eran los tenistas españoles más valorados, muy lejos de Alcaraz.

Sin Nadal en juego el torneo está más abierto que nunca desde que el balear ganó su primer título en 2005. Solo Djokovic (2016 y 2021), Wawrinka (2015) o el retirado Federer (2009) han conseguido incluir su nombre en la Copa de los Mosqueteros cuando el tenista balear ha pisado la Philippe Chatrier.

El recuerdo de Wilander

“Es el año del ahora o nunca”, escribía Mats Wilander en su columna de L’Equipe, recordando cuando él ganó por primera vez, con 17 años, en 1982, un año en el que, como ahora pasa con Nadal, por primera vez no estaba su Bjorn Borg, el dominador de esa época en Roland Garros con seis títulos, que unas semanas antes había anunciado un inesperado ‘break’ que acabaría en retirada a los 26 años.

“Jugadores como Tsitsipas, Medvedev, Ruud o Rune van a tener una posibilidad real de ganar y sus opciones de conseguirlo estarán menos en su nivel de juego como en la capacidad de absorber la presión de una situación nueva”, destacaba Wilander.

"Carlos ya ha ganado el US Open con 19 años y eso le ayudará que puede hacer lo mismo" Juan Carlos Ferrero

Entre los máximos candidatos al título no hay ni uno que no diga que Alcaraz es “el gran favorito”, como ha destacado el mismo Djokovic. Una presión extra que no parece que vaya a ser un peso para el tenista murciano, según confesaba Juan Carlos Ferrero, su entrenador, que ganó el título en Roland Garros hace 20 años.

“La presión siempre va a estar ahí, pero Carlos ya ha ganado un Grand Slam [Us Open] con 19 años y eso le ayudará a creer que puede hacer lo mismo. Está preparado para hacer un gran torneo, aunque conscientes que aquí cualquiera puede caer en primera ronda”, decía.

La central para Djokovic

Alcaraz debutará este lunes en el tercero turno de la pista Suzanne Lenglend, la segunda central, ante el italiano Flabio Cobolli (159 mundial), que viene de la previa. Antes lo habrá hecho Djokovic en el segundo turno de la Philippe Chatrier ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (114).

De momento la organización de Roland Garros ha valorado al serbio por delante de Alcaraz para programarlo en la central. El serbio es bicampeón y ganador de 22 Grand Slam, Alcaraz está aún lejos en el palmarés pero no sobre una pista. Los dos van a seguirse muy de cerca antes de poder enfrentarse en unas teóricas semifinales el 9 de junio.

Tsitsipas, sufre; Sakkari cae

Este domingo el primero de los favoritos al título en entrar en juego en la jornada inaugural fue Tsitsipas. El tenista griego no tuvo un inicio tranquilo para deshacerse del checo Jiry Vesely por 7-5, 6-3, 4-6 y 7-6 (7). Tsitsipas salvó cuatro ‘set balls’ antes de deshacerse de un rival que solo había jugado cuatro partidos este año por una lesión que le hizo caer al puesto 455 mundial. “Me sentía bien pero no encontraba mi mejor ritmo”, valoró el finalista de 2021.

No tuvo la misma suerte Maria Sakkari, compatriota de Tsitsipas, octava mundial, que fue eliminada en su debut por la checa Karolina Muchova (42 mundial) por 7-6 (5) y 7-5.

En el estreno de los 13 españoles que están en Roland Garros, Roberto Carballés superó la primera ronda ante el estadounidense Emilio Nava por 7-6 (5), 6-3 y 6-2, mientras cayeron eliminados Pedro Martínez ante el holandés Tallon Griekspoor por 6-4, 2-6, 0-6, 7-5 y 6-3 y Nuria Parrizas ante la australiana Storm Hunter por 4-6, 6-2 y 6-4.