Javier Aguirre, salvo giro radical en los acontecimientos, se quedará en el Real Mallorca. El técnico bermellón, que continuó este miércoles jugando al despiste con su futuro en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia, está cerca de firmar su renovación con el club bermellón. Ayer por la tarde, su representante, Jorge Berlanga, acudió a Son Moix para reunirse con el director de fútbol Pablo Ortells y el presidente Andy Kohlberg. Una cita esperada en la que cerrar los términos de su nuevo contrato por el que continuará como entrenador una temporada más otra opcional.

«Llevamos tiempo con esto y vamos bien. Tenemos tarea y esperamos resolver la situación estos días. Estaré hasta el sábado y esperamos resolver los pequeños flecos que quedan por atar. Vamos encaminados», apuntó Berlanga en declaraciones recogidas por ‘IB3’ a la salida del estadio.

Cuestionado acerca del interés del América por hacerse con sus servicios, Berlanga, en un tono relajado, fue tajante. «Javier quiere quedarse, lo ha dicho varias veces. Rumores siempre hay. A día de hoy el mallorquinismo no tiene que preocuparse», destacó.

Fue una mañana extraña con la información anunciada por Gibrán Araige, periodista de ‘Televisa’, anunciando el interés del conjunto mexicano en hacerse con los servicios del entrenador del Mallorca. El técnico mexicano, cuestionado al respecto en la sala de prensa, dijo haber conocido la noticia «hace poco», abogando por centrarse en el partido del Valencia. «Me acaban de decir Albert Salas y Luis Seoane -del departamento de comunicación- que salió algo publicado y fue la primera noticia que tengo. En el cierre de la temporada son muy comunes las informaciones y rumores. Todo el mundo tiene representantes y todos hacen su trabajo. Pero prefiero hablar del Valencia porque estoy preocupado por la imagen que dimos en Almería», zanjó.

Como viene siendo habitual en sus últimas comparecencias, a pesar de las reincidentes preguntas sobre su renovación –un tema que dijo que se aclararía con la permanencia del equipo al contar con una oferta desde enero–, Aguirre no fue claro e insistió en solo hablar del partido y de la falta de tensión competitiva de sus jugadores.

Y es que el veterano entrenador, poco dado a señalar a sus jugadores, fue muy duro con la plantilla. «Estos días tampoco he podido tocar la tecla para salir mañana como salimos hace un año a Sevilla. Quiero a ese equipo y no lo encuentro. No estamos. Si no espabilamos… Luego vamos al Camp Nou y acabamos con el Rayo. ¿Qué imagen vamos a dejar de despedida de temporada? No podemos permitir eso. Hemos hecho una bonita temporada como para tirarla a la basura en 3-4 partidos», reconoció.

«Ellos hacen lo que yo les pido. Recurres a la herramientas que tiene. Si los jugadores tienen una prima por posición, por lo menos es una motivación económica. A mí me pagan por poner el mejor once posible y conseguir los tres puntos. Como entrenador estoy haciendo algo mal. Llevo 3-4 días preocupado. No estamos metidos», añadió.

Aguirre deseó que lo de Almería solo fuese un mal día y ante el Valencia se vea al Mallorca de toda la temporada. «No quiero ver al equipo desestructurado, irreconocible, haciendo esfuerzos estériles y sin ideas. El Almería fue muy superior. Yo sentí que el equipo no estaba. Espero entre hoy y mañana reflexionar, que todos nos centremos en nuestro trabajo y demos una buena imagen», zanjó.

Aguirre adelantó que Augustinsson, Raíllo, Nastasic y Galarreta tienen «prácticamente descartado» volver a jugar en lo que queda de Liga. Jame Costa, Morlanes y Gio, que estarán en la lista ante el Valencia, tienen complicado salir de inicio.