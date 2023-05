Dos días después de escuchar insultos racistas en Mestalla y amagar con su posible marcha del Valencia-Madrid, Vinicius emitía un tercer comunicado aprovechando un vídeo en el que veían los insultos a Roberto Carlos, el exdefensa del Madrid, que ahora tiene un cargo en la estructura del club blanco. "1997. El racismo en los estadios españoles existía antes mismo de que yo hubiera nacido", ha escrito el delantero brasileño.

Apeló Vinicius, que nació tres años más tarde (12 de julio del 2000) al recuerdo de los insultos racistas que padeció Roberto Carlos en un clásico que se disputó en el Camp Nou.

"¿Qué ha cambiado hasta hoy?", se ha preguntado el joven futbolista dando por sentada la respuesta. Nada ha cambiado en el fútbol español desde aquel episodio racista denunciado por Roberto Carlos ("cada vez que tocábamos el balón, el público hacía cosas de macaco, de mono", dijo en su día el defensa), al que ahora se enfrenta, de nuevo, Vinicius.

1997



Qué ha cambiado hasta hoy? https://t.co/iaz5U1HAVh — Vini Jr. (@vinijr) 23 de mayo de 2023

En su primer comunicado, emitido horas después de la derrota y expulsión en Valencia, el delantero explicó que “España es un país racista”. En el segundo, divulgado el lunes, cuando no habían pasado ni 24 horas del ataque racista, aportó un vídeo como prueba documental de los insultos racistas que ha padecido en Valencia, Mallorca, Madrid, Barcelona y Valladolid, entre otros estadios, para acabar con un mensaje demoledor: "No es fútbol, es inhumano". Y en el tercero, y de momento último, el jugador del Madrid recurre a la historia para dejar claro que el fútbol español no ha avanzado nada