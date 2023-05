La grada del estadio Metropolitano homenajeó a la jugadora mallorquina Virginia Torrecilla en los prolegómenos del partido que enfrenta al Atlético de Madrid frente a Osasuna. La futbolista de Cala Millor llegó al Atlético de Madrid en junio de 2019 y ha militado cuatro temporadas como colchonera. La futbolista, que superó un cáncer por un tumor cerebral que le diagnosticaron en 2020, recibió una cariñosa ovación del público, que le despidió entre aplausos mientras saltaba al terreno de juego.

El Atlético de Madrid disputó el pasado viernes su último encuentro como rojiblanca ante su gente contra el UDG Tenerife en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares. Virginia acudió a la rueda de prensa y habló sobre su despedida: "Ha sido un momento muy bonito, creo que al final todo el mundo deseaba este momento, es verdad que es complicado, tengo sentimientos encontrados y bueno, muy feliz por tener esta despedida que me da este club y esta afición. Estoy muy feliz de haber compartido tantos momentos bonitos con ellos".

Virginia comentó que se había sentido arropada por toda la gente que le rodea: "Se que la gente me quiere mucho, saben lo que he sufrido y por todo lo que he pasado. Ayer hace tres años estaba en un hospital recién operada y hoy estoy aquí, con todos vosotros. Si no fuese por la gente que me ha rodeado y ha estado presente, no habría podido". La rojiblanca dijo en su despedida: “El Atleti ha salvado mi vida, ha superado mis expectativas de todo y como ya he dicho muchas veces, lo más importante para mí es la gente, el cariño que mantengo en este club y todo el mundo que ha estado presente en todo momento".

Torrecilla pertenecía al equipo desde el 12 de julio de 2019, cuando llegó procedente del Montpellier y tras disputar el Mundial de Francia con la selección española, siendo importante en una primera campaña en la que el plantel alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones. Posteriormente, en mayo de 2020, tuvo que ser intervenida de un tumor cerebral y tras pasar por el proceso de recuperación retornó a los terrenos de juego el 23 de enero de 2022, durante la final Supercopa de España disputada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Tras renovar a finales del pasado curso, en la actual temporada ha disputado un total de seis partidos de liga, todos como suplente, en los que ha acumulado 45 minutos.

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, también se refirió a la jugadora en los prolegómenos del encuentro frente a Osasuna. "Estar siempre cerca de ella, acompañarla en este momento maravilloso que va a pasar mañana por todo lo que ha hecho en el club y desearle lo mejor en todo lo que se proponga de acá para adelante", transmitió Simeone.