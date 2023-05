Alba Torrens, jugadora del Valencia Basket e internacional con la selección de baloncesto aseguró este martes, en la presentación del equipo que acudirá al Eurobasket que han demostrado "ser muy competitivas" y que no pueden "prometer ganar", pero sí que van "a competir". La selección española tratará de revalidar el EuroBasket conseguido en 2017 y 2019 entre el 15 y el 25 de junio, en Israel y Eslovenia, en un recorrido que comienza el martes en Vigo a modo de preparación.

"Siento ilusión y creo que no ha desaparecido durante todos estos años y es una de las cosas más importantes en este momento de mi carrera. La ilusión que me transmiten mis compañeros, el cuerpo técnico y la federación, me refuerza para seguir adelante. Este campeonato es muy especial y vamos a por ello", explicó la jugadora de Binissalem.

"El reto es mayúsculo, venimos de un verano sin competir a nivel oficial preparándonos para lo que viene. Vemos muchas caras nuevas en el grupo. Debemos plasmar los valores en la pista. Aunque los retos son muy grandes si seguimos trabajando y formando un buen núcleo podemos conseguir los objetivos que nos marcamos" expresó, asimismo, la capitana del equipo, Silvia Domínguez

Tras el acto de presentación celebrado en Madrid, las jugadoras pusieron rumbo a Vigo, su primer destino en esta gira previa al torneo europeo, donde se enfrentarán en un triangular a China, la actual subcampeona del mundo, e Italia del 24 al 26 de mayo.

Más tarde, del 2 al 4 de junio, el equipo de Miguel Méndez se verá las caras con Turquía y Bélgica en Córdoba, y cinco días después volarán a Hungría para enfrentarse a la selección local. Son 17 jugadoras las que han sido convocadas para preparar esta competición europea, pero el seleccionador reducirá la lista a 12 antes del comienzo del torneo continental en Tel Aviv (Israel).