El triatleta Bernat Xamena se embarca en un nuevo reto: dos Everesting por la ELA

Hace unos años, con el tema de la pandemia, se puso de moda un atractivo desafío al alcance de unos pocos, el Everesting Challenge. El punto de partida de esa locura en el gremio de las dos ruedas era siempre el mismo: una salida en bicicleta con un desnivel acumulado superior a los 8.848 metros, una cifra que para muchos puede no significar nada, pero que para otros tiene un valor muy especial: la altura de la montana más alta del mundo. Bien, pues parece que al triatleta mallorquín Bernat Xamena el desafío parece no haberle resultado lo suficientemente atractivo y, en busca de nuevas aventuras y retos, se ha propuesto multiplicar esa distancia por dos.

El próximo 24 de junio, uno de los mejores músicos que ha dado la Filharmónica Porrerenca, se enfundará su maillot de madrugada y por una causa solidaria a favor de la Asociación ELA de Balears, intentará acumular 17.698 metros de una sola tirada. El escenario elegido para el reto será el Santuari de Monti-Sion, en Porreres, que cuenta con un desnivel acumulado de unos 110 metros. Calculadora en mano las cuentas son fáciles: Xamena tendrá que alcanzar la cima del Puig en casi 170 ocasiones, deberá recorrer entre 650 y 680 kilómetros e invertirá unas 35 horas en superar la ardua y complicada prueba.

“Pues fue precisamente a raíz de una noticia que salió publicada en DIARIO de MALLORCA sobre el Ultraman que corrí en Castellón el pasado mes de octubre y cuyo podio aproveché para dar visibilidad a la organización 'Saca la lengua a la ELA', que la presidenta de la Asociacion ELA de Balears se puso en contacto conmigo y enseguida arrancó un bonito proyecto”, recuerda Xamena sobre los inicios de este nuevo reto en el que se ha embarcado: “El pasado noviembre apadriné en la UIB la carrera Run4ELA y, tras varias conversaciones, decidimos lanzarnos en esta nueva aventura que hemos llamado 'Un Kilian per ELA Balears' y que esperamos pueda ayudar a todas esas personas que padecen una de las enfermedades más crueles que existen y también a sus familiares”.

Y es que, lo de hacer locuras no es nuevo en este porrerenc, trompetista de profesión y que encontró hace ya unos cuantos años en el deporte la fórmula para superar un trastorno psicoemocional denominado Distonía focal de embocadura que le había dejado completamente ko a nivel profesional. En 2021, sin ir más lejos, intentó completar un Ultraman 515 Non Stop: 10 kilómetros de natación, 420 de bicicleta y 85 de carrera a pie en solo 30 horas. En aquella ocasión el cuerpo le dijo basta y no pudo completar el reto, una meta por la que luchará el próximo mes de junio.

“Una de las exigencias que lleva consigo el reto del Everesting es que hay que subir y bajar siempre por el mismo sitio. Aunque el monte tiene una altura acumulada, más o menos de 110 metros, la distancia dependerá de lo que marque el Garmin, porque dependiendo de la presión atmosférica, en ocasiones puede sumar más o menos menos. De esta manera es la única fórmula que tenemos para demostrar que se ha cumplido el reto”, señala sobre algunas de las reglas que envuelven a la dura prueba.

“Hay casi dos kilómetros de subida, así que calculamos que deberé hacer entre 165 y 170 veces de subida, por lo que habrá que recorrer entre 650 y 680 kilómetros. Son unas 35 horas, más o menos. Hemos calculado que para cada subida y bajada invertiremos unos 12 minutos, así que arrancaremos una primera tanda de diez subidas, en las que necesitaremos unas dos horas y haremos un periodo de descanso de unos 10 minutos. Después, a medida que vaya pasando el día, haremos tandas de cinco ascensos con descansos de 5 minutos”, relata sobre los tiempos que se han marcado él y el equipo que le acompañará en todo momento.

“El calor no es algo que me preocupe en exceso. Lo hacemos el día 24 de junio porque el 21 es el Día Internacional de la ELA, de ahí que tenga sentido hacerlo esa semana. A mí el calor no me molesta y, además, en la subida de Monti-Sion, la cara por la que vamos a ascender prácticamente no me roza el sol. Podíamos optar por la parte frontal, donde hay un camino que te lleva directamente arriba u otro que te da la vuelta por detrás del monasterio. Elegimos el largo porque además ese sábado hay bodas y el domingo comuniones. Así será la forma que tendremos de molestar lo menos posible”, adelanta Xamena.

El triatleta mallorquín espera no estar solo el día del complicada reto, que arrancará a las seis y media de la mañana para aprovechar lo mejor posible la jornada. Todas aquellas personas que quieran compartir algún kilómetro con el porrerenc están más que invitadas: “La comida y la bebida son sin duda uno de los puntos más importantes y ya está super estudiado. Además, vamos a montar un campo base en una pequeña esplanada. Allí habrá carpas y mesas y cualquier persona que quiera acercarse podrá acompañarme en alguna de las subidas”.

La otra parte importante, la fundamental, es el 'leit motiv' por el que Xamena se ha vuelto a enganchar a otro complicado reto y el que de verdad espera que sea un auténtico éxito: “Si puedo siempre ayudar siempre lo hago y por eso llevo vinculado a Mallorca Sense Fam desde varios años. En esta nueva aventura, a favor de la Organización de ELA Balears, ponemos a disposición de todos un número de transferencia bancaria y otro de Bizum en el que todas aquellas personas que se animen, puedan aportar su granito de arena”. El IBAN de 'Un Kilian per ELA Balears' es el CC ES57 2100 8634 2902 0002 1004 y el número de Bizum para realizar ingresos el 02186.