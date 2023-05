El Platges de Calvià juvenil logró el ascenso a la División de Honor, la máxima categoría nacional. El cuadro de Magaluf, que retorna a esta Liga tras más de 20 años de ausencia, lo hace por la puerta gran ya que con el triunfo de ayer ante el Sant Lluís por 4-0 se ha proclamado campeón del grupo balear, que tiene mucho mérito al haber equipos como el Mallorca, Atlético Baleares, Penya Arrabal, La Salle y Manacor. De esta manera, la temporada próxima el grupo III de Honor contará nuevamente con cuatro equipos, el mencionado Platges de Calvià, el Mallorca, San Francisco y Constància.

Juvenil: La plantilla de los campeones de Liga

La plantilla del Platges de Calvià juvenil está formada por Xavi Lobo, Miguel Chavero, Tomás Bagur, Jaume de Luis, Brandon Arcila, Hugo Núñez, Carles Serafín, Hugo Alonso, Ángel Pacheco, Daniel Gómez, Pau Alzamora, Sergi González, Daniel Otero, Louie Kemna, Raúl Serra, Nicolás Gritti, Álvaro Gómez, Sergio Roig, Ismael Fuster, Adrián Ruiz, Samuel Riu, Néstor Porto, Tomeu García, Expósito y Borja Colomar. El cuerpo técnico lo forman Omar Fernández, Vicens Torres, Juan Carlos, Tomás Galera y Carlos Ruiz.

Omar Fernández: «Estamos muy orgullosos»

El entrenador del Platges irradiaba felicidad al término del partido: “La verdad es que la temporada ha sido muy complicada y si es difícil subir ya no digo el ser campeón con el nivel de los contrarios. Nosotros lo hemos conseguido y es para estar muy orgullosos del trabajo de los jugadores. Hemos creído siempre en nosotros mismos y hemos sido muy regulares. El grupo humano que se ha construido ha sido una clave vital en el título”, manifestó Omar Fernández.

Féminas: El Baleares gana al Pozoalbense

El Atlético Baleares femenino ganó por 0-1 al Pozoalbense, con gol de Gabi, pero no podrá optar ya al título de campeón ya que, a falta de una jornada no puede alcanzar al Madrid CFF. Las blanquiazules quieren optar a la segunda plaza aunque no dependen de ellas dado que deben de ganar el próximo fin de semana y esperar que el Levante empate o pierda. Las palmesanas jugaron con: Noguera, Alcaide (Torres), Rodríguez, Infante (Cano), Perelló (Roig), Travesaro (Bestard), Gabi (Carpio), Rojas, Cora Coll, Okoye y González.

Féminas: Tania decanta el derbi para el Son Sardina

Un gol de Tania Sánchez dio el triunfo (1-0) al Son Sardina en el derbi ante el Santa Ponsa Talarrubias, en el que fue el último partido de esta temporada. Las amarillas alinearon a: Cati Cueto, Shakira, Raquel, Irene, Paula (Marta), Laura Martínez, Úrsula (Barceló), Navarro (Lluïsa), Marga Cueto (Carla), Tania Sánchez y Sayo (Luci). Y las verdes a: Laura García, María Villar, Lorena (Garmendía), Carrió; Rayanne, Susana (Colomar), Amal (Savannah), Munar, María Valens, Jesica (Sastre) y Anais.

Féminas: El Collerense acaba en la sexta plaza

El Collerense finaliza como el mejor equipo de Balears en la Primera Nacional femenina al quedar sexto pese a su derrota por 2-3 ante el líder Huesca. Las rojillas jugaron con: Girol, Valca, Peña, Juan, Montané, Mir (Espadas), Martorell (Osto), Ginard (Garau), Garcías (Ballesteros), Arcila y Rosselló (De Dios).

Féminas: El Algaida cierra el curso cayendo en Castellón

El Algaida se despidió de esta categoría al caer por 2-0 en Castellón. Las azules jugaron con: Amer, Miguel (Deyá), Hennrich, Córdoba, Sastre, Vives, Cirer, Bergas, Garrido (Francisca), Navarro y Martínez (Deyá).

Futsal: El Muro da un paso de gigante para el ascenso

El Muro Futsal dio este pasado sábado un gran paso de cara al ascenso a Segunda División B al derrotar en Muro y en la ida de la final para el título de Tercera al Ibiza por un contundente 4-0. La vuelta será el próximo sábado en las pitiuses donde los mallorquines lo tienen todo a su favor para retornar a la categoría de bronce, división en la que está el ETB Calvià.

Futsal: El Entreculturas juvenil gana la Supercopa

El conjunto de Palma del Entreculturas Montesión se adjudicó este pasado fin de semana la Supercopa juvenil de fútbol sala al derrotar en la final disputada en Inca por 7-3 al ETB Calvià en un duelo más disputado de los que señala el marcador.