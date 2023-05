La madurez de Els Xots

Nació como un pequeño grupo de amigos y de ‘aventureros locos’ que se reunían los fines de semana para «hacer un torrente» o «alguna montaña». Ese grupo, que en un principio solo eran unos cuatro, fue creciendo poco a poco, tanto en la variedad de actividades que se programaban como en el número de participantes. Viendo el éxito se decidió crear en 1993 el Grup Excursionista Els Xots, ahora hace treinta años. Desde entonces no ha parado de crecer y en la actualidad cuenta con más de un centenar de socios.

Este «grupo de amigos amantes de la montaña y de la naturaleza», como les gusta denominarse, y adscritos a la Federación Balear de Montaña, ha estado de fiesta con motivo de su trigésimo aniversario, que ha celebrado por todo lo alto con tres días de actividades diversas en la finca de Binifaldó y una multitudinaria paella en el Puig de Santa Magdalena.

«Estamos muy contentos al ver cómo y dónde estamos. Llegar a los 30 años de existencia es un éxito sin lugar a dudas», señaló Marta Sanz, presidenta del club, que añadió: «Queríamos hacer una fiesta y juntar a los socios y a toda la gente que había estado en el club desde el principio. Aprovechamos esta pasada Semana Santa para hacer actividades diferentes, en lugar de hacer la Travessa que siempre hacíamos en estas fechas».

«Somos unos 120 socios, una cifra que se puede considerar grande en Mallorca. No somos de los clubes pequeños, aunque hay uno que tiene cuatrocientos. Nosotros estamos aguantando, aunque cada vez es más difícil por culpa de internet y la existencia de aplicaciones como wikiloc. La gente sale con sus amigos, considera que no necesita un club para poder hacer actividades en la montaña y no se asocia», manifestó Clara Bibiloni, vicepresidenta.

Estas excursionistas aconsejan que, siempre que se vaya a la montaña, se haga de manera responsable y guiado por una persona experta. «Hoy en día cualquiera puede grabar una ruta y colgarla en internet. Alguien que no sepa dónde va se guía por esa ruta sin saber qué es lo que se encontrará. A lo mejor no conoce ese camino, no sabe leer un mapa y se fía de lo que ha colgado un desconocido. Por eso puede haber más accidentes. Estar en un club no te exime de tener accidentes, pero hoy en día es muy fácil coger un móvil e irte a la montaña. Se vio con el confinamiento. Nosotros lo vimos; paramos como club, pero a nivel particular te encontrabas con gente a la que tenías que ayudar y que ni siquiera sabían dónde tenían el coche», concretó Bibiloni.

Sanz recordó los inicios: «Éramos cuatro amigos de 20 años que querían hacer la ‘Travessa’ en la Serra de Tramuntana en una Semana Santa. Y ya que estábamos formamos el club». Ni siquiera ellos pensaban que aguantarían tantos años. «Pero luego se fueron añadiendo los amigos de los amigos. En un principio era un club potente, en el que el nivel de exigencia era muy elevado y que te pedía hacer cosas muy técnicas. Pero con el tiempo hemos ampliado la oferta con todo tipo de excursiones, escalada, barranquismo y un poco de todo. De este modo, es más fácil que la gente encuentre su espacio en el club», afirmó Sanz.

La media de edad de esta agrupación a día de hoy es de unos 50 años, ya que los jóvenes no se apuntan. «Lo que notamos es que ahora tenemos a gente más mayor de edad. La gente que entra tiene ya unos 40 años. Los más jóvenes no tienen este interés por entrar en un club, aunque esto es algo generalizado y no solo nos pasa a nosotros. Ellos prefieren buscar información por internet de las rutas. Este mundo ahora funciona así. Antes era diferente, quedábamos y preparábamos las excursiones los martes», relató la presidenta de Els Xots.

Estas dos deportistas expertas coinciden en que Mallorca es idílica para hacer actividades en la montaña y «muy cercana». Sin embargo, «aún queda mucho trabajo por hacer», subrayaron. «Mallorca es idílica para hacer excursionismo, pero hemos de ser conscientes que el 94 por ciento de la Serra de Tramuntana es privada. Nos gusta ir por la montaña y sentirnos libres. Es nuestro entorno preferido, por eso encontrarnos barreras y letreros de ‘prohibido el paso’ es muy duro. Solo queremos tener derecho a paso, nada más. A veces te sientes un poco delincuente en la montaña pese a que solo quieres libertad en un paraje natural», dijo Bibiloni. «La mayoría de los caminos están abiertos, pero siempre pasas por unos terrenos que son de alguien. Y tienes acceso solo hasta que esos propietarios dicen que por allí no pasa nadie más». Asimismo, subrayaron que después de la última nevada, la Serra está con árboles caídos. «Nosotros no tenemos herramientas para limpiar, es muy complicado», explicaron.

La presidenta de Els Xots definió al club como «una pequeña gran familia». «La gente de la montaña tiene unos valores que no los encuentras en otro lado. La montaña te enseña mucho, todos son muy buenos compañeros y sabes que nunca te abandonarían. Lo tienes claro desde el primer día, es lo que te convierte en familia una», finalizó.