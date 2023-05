El flamante campeón de Europa de fútbol sala, el Mallorca Palma Futsal, ha visitado en la tarde de este jueves al completo la redacción de Diario de Mallorca. Con el director general de la entidad, Jose Tirado, y el entrenador, Antonio Vadillo, al frente, la plantilla del conjunto mallorquín fue recibida por la directora del diario, Marisa Goñi, quien, en nombre de la redacción, felicitó a los jugadores y al cuerpo técnico por "el gran triunfo. Aunque es muy difícil repetir una gesta similar, os deseamos todos los éxitos en el futuro", dijo Goñi en su breve parlamento, a la vez que se brindaba con champaña y con el trofeo de campeón como testigo de la recepción.

Los jugadores departieron con los periodistas presentes, en especial con los de Deportes, llevando la voz cantante el redactor Sebastià Adrover, que ha cubierto todos los partidos del Mallorca Palma Futsal hasta la final del pasado domingo en el Velòdrom Illes Baleares, en la que derrotaron en los penaltis al Sporting de Portugal. Los jugadores fueron obsequiados con ejemplares de Diario de Mallorca del día después de la victoria ante el conjunto portugués, con un gran despliege de páginas reflejando el histórico triunfo.

Cleber no pudo evitar la carcajada cuando vio el titular de la entrevista de este diario a Tirado: "No sé cómo voy a pagar las primas, no esperaba que ganáramos"

Una de las anécdotas de la tarde se produjo cuando el jugador brasileño Cleber se topó con la entrevista que, el pasado martes, este periódico realizó a Tirado, y cuyo titular rezaba: "No sé cómo voy a pagar las primas a los jugadores, no esperaba ganar la Champions". Cleber estalló en una carcajada ante el director general y este le recordó que "hoy has cobrado".

La visita finalizó en la entrada del periódico con un posado de toda la plantilla con los ejemplares de Diario de Mallorca con el titular 'Reyes de Europa'. Tirado, Vadillo y los capitanes se trasladarán el próximo martes a Madrid donde serán recibidos por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El pasado miércoles, en la sede de la Federació de Fútbol de les Illes Baleares (FFIB), el club recibió la inesperada visita del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que se trasladó a Palma para felicitar en persona a la plantilla del Mallorca Palma Futsal por su gesta europea.