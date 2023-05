José Tirado (Palma, 1977) es la persona más feliz del mundo. El director deportivo del Palma Futsal atiende a este diario en la terraza del Hotel Aubamar Suites & Spa de la Platja de Palma apenas unas horas después de haber conseguido que el club mallorquín conquistara la UEFA Futsal Champions League. Con cara de sueño, antes de empezar la entrevista pide un momento para dejar su teléfono cargando porque no ha parado de sonar. Son felicitaciones por haber diseñado al mejor equipo de Europa tras tumbar a gigantes como el Benfica y el Sporting de Portugal en una 'Final Four' para siempre en el Velòdrom Illes Balears.

¿Cuántas horas durmió el domingo?

Evidentemente he descansado poco. Me quedé hablando con Pedro Fullana -director de comunicación- hasta las seis de la mañana ya preparando cosas de trabajo y ya ni sé cuándo me quedé dormido. Me he despertado sobre las nueve y ya tenía más de cien llamadas sin contestar y un montón de trabajo. Entonces ya me he asustado y he tenido que volver a la rutina para darme cuenta de que no había sido un sueño.

¿Ha recibido alguna llamada o mensaje que le haya ilusionado especialmente?

Prefiero no destacar ninguna porque han sido muchos. No soy consciente de lo que hemos logrado porque nos hemos caído tantas veces y nos hemos vuelto a levantar otras tantas, que parece que no puede ser real. Todavía estoy esperando que alguien me llame y me digo que hay una revisión de algo y que esto se tira para atrás.

¿Qué supone para el Palma Futsal ser campeón de Europa?

Es una demostración de valores. Hemos demostrado que con el trabajo de todos estos años, con dedicación, constancia, si de verdad te implicas y tienes mucha pasión, que es lo que tiene el Palma, se pueden conseguir cosas maravillosas. Y hemos tenido la suerte de que la pasión de mucha gente que lleva años colaborando ha hecho que ocurran cosas mágicas.

Nadie les exigía ganar la Champions.

No. Es que para nosotros era un sueño participar en la Champions, era Disneyland. Hemos intentado disfrutar el camino, hemos peleado todo dentro y fuera del campo, como cuando vimos que había un uno por ciento de posibilidad de traer la Champions a Palma lo intentamos al máximo. Y hemos intentado hacer el mejor evento posible junto con la UEFA y la Federación Española para que fuera algo extraordinario y, si encima el equipo ha competido a este nivel, pues fabuloso. Desde hace muchos años todos se reían de mí cuando les decía que mi objetivo era que el Palma fuera el mejor club del mundo y, este no es el que gana más títulos, sino el que es capaz de transformar todo lo que piensa en su esencia. Y hemos sido capaces de crear cultura de fútbol sala en Mallorca, de ilusionar a todo el mundo, de crear una línea de trabajo deportiva, social, económica y mediática. Y hoy es una realidad.

¿Por qué estaba tan seguro que llegaría algo así?

Me trataban de loco y es verdad que lo estoy un poco porque tienes que tener algo de locura para creer en algo y conseguirlo. Y hoy me siento feliz porque, desde hace muchos años cuando le pedía a la gente que tuviera paciencia, que confiara porque conseguiríamos ser el mejor club del mundo. Muchos decían que ‘este tío es un colgado’, pero hoy el Palma es campeón de Europa.

La ‘Final Four’ en el Velòdrom Illes Balears ha sido un éxito rotundo.

Ha sido increíble. Ya en la semifinal estaba lleno y los huecos que había era porque se habían ido los del Sporting y Anderlecht, pero la afición del Palma fue el sexto jugador. Es una demostración de que la afición mallorquina quiere fútbol sala y es del Palma. Ese amor incondicional que nos tenemos mutuamente es maravilloso. Si hubiéramos tenido veinte mil entradas para la final, se hubieran vendido. Desde el minuto uno la afición compitió de la mano con el equipo porque sabíamos que era la única opción que teníamos. Se vivió una de las noches mágicas de la historia del deporte mallorquín y, con toda la mala fama que tiene el velódromo por lo del Palma Arena, siempre quedará lo que pasó con la victoria del Palma Futsal.

¿Qué pensó cuando vio que se iban a los penaltis?

Pues me puse triste por un tema estadístico y más con el portero que tenía el Sporting, que es el mejor del mundo. Cuando paró Luan Muller el primer penalti alguna luz vi y me dije, ‘¿y por qué no?’. Precisamente creo que fue merecido que Luan fuera el mejor de la ‘Final Four’ porque dio un recital y fue decisivo, tanto en la jugada del primer gol como en la parada de ese penalti. Y luego los jugadores hicieron una tanda perfecta.

Vadillo no los miró. ¿Y usted?

Sí, los miré. Estaba en el palco y cuando marcó Rivillos no sabía ni qué hacer porque no me lo creía.

Usted dijo nada más acabar la final que Miquel Jaume ya podía descansar en paz.

Miquel siempre nos decía que no miráramos el objetivo y que disfrutáramos el camino, pero hoy ya puede estar tranquilo. Le hemos demostrado que seguimos su línea de trabajo, con su mismo ADN y que somos el club que siempre trabajó, por lo que me siento liberado. Y no lo digo por el título, sino por demostrarle que somos los mejores y que estamos orgullosos de nosotros mismos.

¿Qué cobrará el Palma Futsal en premios de la UEFA por ser campeón de la Champions?

La UEFA no paga nada y lo único que supone económicamente es que los jugadores te van a pedir más dinero y que no sé cómo voy a pagar las primas. Esta es la realidad. Tengo un problema porque le tengo que pagar las primas a los jugadores y, no es poco, porque nunca pensé que ganaríamos la Champions.

He tenido muchas oportunidades increíbles para salir a grandes proyectos, pero no todo es el dinero"

¿Nada?

Esto no es la Champions de fútbol, pero intentaremos trabajar para sacarle el máximo rendimiento a este título. Esto es un ejemplo de que debemos seguir trabajando y compitiendo. No lo vamos a tener fácil ni siendo campeones de Europa.

El listón está lo más alto posible.

Nos queda mucho por mejorar, tenemos que seguir siendo ambiciosos y no solo a nivel deportivo. Vamos a vivir en nuestra realidad. No va a cambiar nada haber sido campeones de Europa, eso quiero dejarlo claro desde ya. No nos vamos a volver locos, ni que nos entrara todo el dinero del mundo. Vamos a seguir siendo el mismo club con la misma gente y, peleando por ganar, por supuesto.

¿Qué ha hecho esta plantilla especial?

Hay que recordar que el Benfica nos quitó a nuestros dos mejores jugadores, como Higor y Nunes, y esto hizo que tuviéramos que volver a reestructurarnos por cuarta o quinta vez. Intentamos trabajar con mucho tiempo y no queda otra que seguir así porque nos ha ido bien.

Usted fue designado en Brasil como el mejor director deportivo del mundo y ahora es campeón de Europa. ¿Ha recibido ofertas para abandonar el Palma?

Estoy agradecido que en los últimos tiempos he tenido muchas oportunidades increíbles para poder salir a grandes proyectos, no solo de fútbol sala. Pero en la vida no es todo el dinero. Soy un afortunado, vivo en una isla maravillosa, con mi familia y amigos, en mi casa, y tengo un club hecho a mi imagen y semejanza, donde puedo desarrollar el proyecto de mis sueños. Esto es impagable. No hay nada en el mundo que pueda igualar eso. Cuando era jugador, todas las malas decisiones que tomé fue por dinero. Me siento muy feliz porque he conseguido que un deporte que era mi vida hace muchos años y que aquí no era nada, poder crear cultura de fútbol sala. Te gusta que te valoren, pero hoy no pienso en otra cosa que estar en el Palma. Llegará un momento que quizá necesite otras experiencias, pero hoy tengo todo lo que quiero.

Usted apostó por Antonio Vadillo como técnico cuando todavía era jugador.

Miquel Jaume y yo teníamos claro que tenía que ser nuestro entrenador. A un jugador que se quita la camiseta y le das cuatro años de contrato con un equipo que era Ferrari, porque el Palma ya estaba entre los cuatro mejores de la Liga, demuestra la confianza que teníamos en él. Necesitábamos a alguien como él, conoce al club, es de la casa y es un gran entrenador y el tiempo nos ha dado la razón. Él me conoce a mí y ningún entrenador me conoce mejor. En los malos momentos nunca se ha dudado de él y ojalá esté aquí mucho tiempo. Ya ha renovado.

"Me sabe mal que Rubiales no estuviera con nosotros, no me meto en la agenda de nadie"

Tomaz y Eloy Rojas se van a final de temporada. ¿Cree que se arrepentirán?

Tenemos que estar agradecidos porque casi todos los que han estado aquí se han matado por esta camiseta y les desearemos lo mejor. Si después del play-off ellos se arrepienten de irse, por lo que ha pasado ahora, lo único que diré es que son decisiones de vida. Quiero que sepan que aquí siempre tendrán su casa.

¿Le molestó que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, no acudiera a la final?

No me molestó, respeto a todo el mundo. Recibí una llamada de apoyo de él antes del partido y después, a través del presidente Pep Sansó, nos felicitó. No me meto en la agenda de nadie. Me sabe mal que no estuviera porque me hubiera hecho ilusión y se hubiera merecido celebrar la copa con nosotros.

No faltaba ningún político en el palco del Velòdrom Illes Balears.

En los últimos años han entendido que somos un ejemplo. El Consell hizo una apuesta importante, por ejemplo. Las instituciones se tienen que dar cuenta de que para que sucedan cosas maravillosas como la que hemos vivido, deportiva y socialmente, siendo una isla, tienen que apoyar más por los hándicaps que tenemos. No tienen que pagar la fiesta de nadie, pero sí apoyar. El que entre después de las elecciones espero que entienda que debe apostar por el deporte porque la materia prima que hay en Balears es digna de estudio. Y también que podemos organizar, como se ha demostrado, grandes eventos internacionales de primer nivel.