Fernando Alonso ha sumado en Miami su cuarto podio en los cinco grandes premios que se llevan disputados en 2023. Y contra todo pronóstico, no se ha mostrado del todo satisfecho. El asturiano no se resigna al dominio de los Red Bull, que siguen intratables y hoy han dado otro recital con doblete de Verstappen y Pérez. Fernando reconoce que a principios de temporada acabar tercero le parecía "algo increíble", pero ahora quiere más.

Alonso ha agradecido la labor de Aston Martin en el desarrollo del AMR23: "El coche es increíble y hemos podido hacer una carrera bastante solitaria. No había nada por delante y esperábamos unos rivales un poco más fuertes, pero los Ferrari han ido peor de lo esperado. Nunca es fácil, pero me he sentido un poco solo", ha comentado Alonso tras la carrera.

"La salida por el lado sucio me preocupaba un poco, pero ha ido bien y al final hemos podido conseguir este podio. Es la carrera en la que más cerca nos hemos quedado. Tenemos que encontrar algo los sábados. Vamos al triplete de Imola, Monaco, Barcelona y esperamos continuar con la racha en estas próximas carreras europeas", ha advertido el asturiano, que como reveló su jefe Mike Krack, tiene marcado en 'rojo' en su agenda los circuitos de Mónaco y Montmeló para intentar el asalto a su victoria 33.

"Cuando empezamos a trabajar con el equipo, pensar en un podio era algo increíble pero ahora obviamente queremos algo más, quizá ese segundo lugar, aunque somos conscientes que de momento los Red Bull son irrompibles, son rapidísimos. Quizá en Mónaco o Barcelona tengamos una oportunidad", ha sugerido Alonso.