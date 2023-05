Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no ha asistido este domingo a la final de la Champions League de fútbol sala entre el Palma Futsal y el Sporting de Portugal, que se celebra en el Velódrom Illes Baleares. El máximo mandatario del fútbol español, que el sábado por la noche presenció junto al rey Felipe VI la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna en el estadio de La Cartuja de Sevilla, había anunciado su presencia en la final de un deporte que está englobado en la propia Federación Española de Fútbol.

Este diario ha podido saber que Rubiales ha aducido motivos de agenda por los que no ha asistido a la gran final de la Champions con representación española, en la cita más importante en la historia del Palma Futsal. En principio, le era imposible venir a Palma y estar el lunes en hora al lugar donde tiene un compromiso. Además, desde fuentes de la Federación Española aducen que la presencia del presidente no era imprescindible. El croata Zvasimir Boban, uno de los integrantes del histórico Milan de los años 90, presente en el Velòdrom, está por encima de Rubiales en el escalafón de la UEFA y será el que entregue las medallas a los campeones. Los dirigentes de la entidad mallorquina no se han pronunciado sobre la ausencia de Rubiales, más pendiente del partido que estaba a punto de comenzar contra el campeón portugués.