Palma Futsal-Sporting de Portugal: una oportunidad única, pese al rival, por Ricard Cabot

A la cuarta debe ir la vencida. Después de perder tres grandes finales en los últimos años, el Mallorca Palma Futsal se dispone a conquistar el primer título de su historia, que no es uno cualquiera, sino la Champions que le acreditaría como el mejor equipo de Europa. La ocasión la pintan calva. Pese a que enfrente tendrá el grupo de Vadillo a todo un animal competitivo como es el Sporting de Portugal -dos Champions le contemplan y una experiencia sin límite-, la condición de equipo local, que estará apoyado por casi seis mil aficionados, supone un plus que no se debe desaprovechar. El equipo mallorquín demostró ante el Benfica que está al nivel de los mejores. Falta el último empujón, el saber estar a la altura en la cita que separa el éxito de la decepción, nunca fracaso porque jugar una final europea solo está al alcance de unos pocos elegidos.