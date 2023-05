José María Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar este sábado la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna estadio de la Cartuja. El colegiado murciano compareció ante los medios en la mañana previa al choque, una iniciativa poco habitual en el fútbol actual, pero que se ha venido repitiendo en las últimas ediciones.

Informaciones "lamentables"

El murciano, que es uno de los cuatro árbitros Élite, ha pitado cuatro partidos de Champions y cinco de Europa League. En su intervención habló de muchas cosas, entre ellas de las informaciones que hablaban de irregularidades fiscales sobre su patrimonio: "Me pareció lamentable. Es una muestra más de cómo se han cruzado determinados límites. Ayer tardé cinco minutos en resetear y eliminarlo del disco duro y centrarme en lo que debemos. Los árbitros estamos acostumbrados a que nos quieran desestabilizar. Entendemos la crítica, porque podemos estar mal y es lógico que haya crítica, pero no se pueden pasar determinadas fronteras. Somos padres, maridos y tenemos familia. Y somos árbitros. Hay que tener cierto tacto y profesionalidad".

Sobre las declaraciones de Courtois, advirtiendo que el Real Madrid es blanco fácil de los árbitros y que se le respeta más fuera de España que aquí, aseguró: "No voy a entrar a valorar las declaraciones de Courtois. Solo tengo que respetar su opinión y advertir que los árbitros trabajamos y velamos porque los partidos transcurran por los cauces del 'fair play' y aplicar las reglas del juego".

En la final jugará Vinicius, el jugador que más faltas recibe del fútbol español y europeo y al tiempo uno de los más amonestados por sus protestas. Preguntado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, cómo manejará esa situación, Sánchez Martínez apuntó: "Los árbitros estamos para proteger a los jugadores y que todo transcurra con la máxima deportividad. De hecho, el número de rojas que se están mostrando en España, además de que forme parte del ADN del arbitraje español, es una señal de la protección que tenemos a los jugadores. Sin las sanciones de las rojas podéis ver las lesiones que habría. Es un mecanismo para proteger la salud del futbolista. El mayor patrimonio de un club son sus jugadores y su masa social".

El partido, "minuto a minuto"

El murciano reveló que su modo de afrontar los partidos es minuto a minuto. "La carrera de un árbitro es muy larga y tenemos un bagaje detrás. Nuestro trabajo es el mismo que el de un jugador: tomar decisiones todo el rato. Lo fundamental es saber cómo manejar el aspecto mental. Aislarse de acciones puntuales y seguir minuto a minuto el partido. Con la misma seriedad y responsabilidad en todo momento", reflexionó.

También se refirió a la polémica de las manos: "Lo primero que hay que hacer es autocrítica arbitral. De puertas para dentro abordamos todas las decisiones donde se han producido ciertos desajustes y la estudiamos. Porque siempre se pueden hacer las cosas mejor. Desde el CTA se hace una parte didáctica para poner en conocimiento a jugadores, periodistas y todo el entorno del fútbol toda la información. Debemos valorar que también se hace ese trabajo para explicar las reglas del juego. En el tema de las manos ojalá todas fueran 'blancas' o 'negras', como las llamamos nosotros".

"Tenemos un problema con la violencia arbitral"

"El problema son las situaciones grises que pueden tener miles de interpretaciones. No es una ciencia exacta. Me gustaría que por vuestra parte y por parte de todos los actores no se conviertan aciertos en errores. Porque eso favorece a la confusión, a la crítica. Pedimos también cierta responsabilidad. No es ni justo para nosotros ni para el fútbol", apuntilló.

Y se mostró muy categórico en el asunto de los incidentes en los campos del fútbol base con jugadores, padres y árbitros: "No es momento de hablar sobre si vamos a parar o no con la huelga. Pero como árbitro de Primera tengo una responsabilidad sobre los árbitros que vienen detrás y sobre el fútbol base. He pasado por todas las categorías y no podemos tolerar que sigan pasando las situaciones que están pasando. No todo es fútbol profesional".

"Tenemos un problema y esto es un llamamiento. Debemos dar ejemplo como sociedad. Hechos aislados habrá, pero entre todos tenemos que censurar esos incidentes. El espejo de nuestros jóvenes somos nosotros, todos los actores que estamos aquí. Debemos cuidar nuestro deporte y el fútbol sin valores no es nada. ¡No puede ser el vale todo! Vamos a crear un monstruo. Los padres acabarán por no llevar a los niños al fútbol", insistió.

Y concluyó confesando que, "pitar esta final es un sueño para mí. Es una meta cumplida. Nunca imaginé dirigir una final. Además, tener a mi familia en el estadio hará que el día sea mucho más especial. Es un día muy feliz dentro de la responsabilidad que conlleva".

Precedentes esta temporada

Sánchez Martínez ha dirigido en esta edición de la Copa tres partidos: el L’Alcora-Elche de primera ronda, el Levante-Getafe de dieciseisavos y el Barcelona-Real Sociedad de cuartos de final. Esta será la primera final de Copa de su carrera arbitral. Además, el murciano ha pitado tres encuentros este curso al Real Madrid.

Frente al Betis (victoria 2-1), el primer Clásico ante el Barcelona (victoria 3-1) y la victoria de los blancos en San Mamés ante el Athletic (0-2). A Osasuna solo le ha arbitrado en una ocasión, en el empate a cero ante el Celta en el Sadar. En el VAR de La Cartuja estará Santiago Jaime Latre, apoyado por Diego Barbero Sevilla.