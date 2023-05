Varios días después de la celebración de la Mallorca 312, que reunió a 8.000 ciclistas por las carreteras de la isla la organización de la prueba ha desvelado que se produjeron diversos problemas de logística, principalmente en los avituallamientos, y de seguridad por la presencia de corredores que no estaban inscritos. Una situación que han lamentado y de la que señalan que ya han empezado a trabajar para que no vuelva a producirse.

La Mallorca 312 OK Mobility conlleva una gran logística, como los avituallamientos, y en ese aspecto, desde la organización recuerdan que cuentan «con un equipo solvente que, obviamente, conoce las cantidades necesarias para avituallar a todos los participantes inscritos». Ese fue uno de los problemas que ha detectado la organización.

«Los participantes debidamente inscritos merecían otra edición exitosa y sin sobresaltos. Pero este año no ha sido así por culpa de un número no pequeño de ciclistas incívicos e insolidarios que han accedido al trazado de la carrera sin contar con un dorsal reglamentario y que se han parado en los puntos de avituallamiento. La actitud de unos pocos (o no tan pocos) ha puesto en peligro la experiencia de los participantes que sí han hecho las cosas correctamente», señala en su comunicado la organización de la Mallorca 312 Ok Mobility.

En 2024 será obligatorio el maillot oficial

«Haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para erradicar esta conducta en las próximas ediciones e identificaremos a las personas que han protagonizado estos hechos poniendo en peligro incluso la seguridad de la Mallorca 312 OK Mobility», advierte, y añade: «De momento (…) el maillot oficial de la carrera será obligatorio en la edición del 27 de abril de 2024».

«Sólo así y con controles exhaustivos en diferentes puntos de paso podremos garantizar la experiencia de los participantes inscritos y la buena convicencia con la sociedad de Mallorca», destacan los organizadores.