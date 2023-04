Cintia Rodríguez y Sonia Ledesma: Una lección de vida para los niños

Sonia Ledesma y Cintia Rodríguez son dos de las últimas incorporaciones realizadas por el Consell de Mallorca para fomentar y hacer llegar el programa ‘Els valors de l’Esport’ a los jóvenes de la isla. En un ámbito como el deporte, donde la mujer encuentra las herramientas necesarias para su empoderamiento, la copiloto de rallys y la exgimnasta son el perfecto ejemplo de superación, constancia y una buena dosis de sacrificio.

Ellas han sido las primeras en arrancar con un programa que versa sobre la importancia del deporte en todos los ámbitos de la vida y cuya intención es llegar a un total de 5.850 niños en este 2023. Rompiendo esquemas y dando ejemplo de un continuo esfuerzo, ambas deportistas coinciden en señalar la importancia que tienen «los valores que desprende el deporte en cualquier faceta de nuestro día a día».

El curso de sexto de primaria del CEIP S’Algar abría sus puertas el pasado lunes a la ahora ciclista Cintia Rodríguez. Su extenso palmarés y su capacidad de superación sintetizan a la perfección todo lo que la institución insular quiere hacer llegar a los más jóvenes. En su primera charla, Cintia acercó a los más pequeños los valores que para ella han sido fundamentales en su carrera deportiva y que le llevaron a ser considerada una de las gimnastas españolas más importantes de la historia.

«El primero es la resiliencia, por todo lo que me ha tocado vivir. Las lesiones son un punto muy importante, un bache que hay que superar física y mentalmente. Para mí es uno de los aspectos más importantes y que mejor se puede trasladar. El segundo es el esfuerzo, porque creo que siempre hay que dejarse la piel en todos los ámbitos para conseguir los sueños o los objetivos que nos proponemos, y por último, la pasión, algo que para mí resulta fundamental. Amar eso que hacemos para que las cosas salgan bien. Con pasión todo es muchísimo más fácil», asevera la exgimnasta. «Por supuesto el momento de mi retirada también es uno de los puntos importantes y que más expectación genera entre los más pequeños. Es importante saber que hay más vida después de ese adiós a la disciplina que tanto amamos y a la que tanto tiempo hemos dedicado. A día de hoy yo compagino los estudios con el ciclismo porque quise seguir vinculando mi vida al deporte. Todo lo que uno se propone lo tiene que luchar», señala.

Ledesma, por su parte, es toda una pionera en una disciplina donde el hombre sigue siendo la piedra angular. «Por suerte», como destaca ella misma, «las generaciones están cambiando a pasos acelerados y, lo que antes parecía imposible, a los de mi quinta solo les choca y los más pequeños lo ven ya con total normalidad». Sonia se convirtió el pasado mes de enero en la primera mallorquina que participó en un rally Dakar, una gesta «inolvidable» que además acabó con muy buenos resultados.

«Si hace un año hubiesen dicho todo lo que iba a pasarme en este tiempo no me hubiera creído absolutamente nada. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión poder acercarle mi historia a los niños y transmitirles, por una parte, el mensaje de igualdad en el deporte, porque sigue siendo muy importante; y por otra, que con esfuerzo y con trabajo podemos conseguir lo que nos propongamos, siempre y cuando también nos veamos salpicados por un golpecito de suerte», resalta.

El colegio de la Mare de Deu de la Consolació, en S’Alqueria Blanca fue el encargado de acoger este jueves la charla en la que Ledesma se sorprendió por «lo bonito que resulta conocer las perspectiva que tienen los niños sobre el mundo del deporte». «Al final es una faceta más de la vida y es un reflejo de lo que pasa en ella. Yo siempre pongo el ejemplo del Dakar. Durante la carrera hubo momentos muy duros y es entonces cuando tienes que ser más fuerte para intentar afrontar los problemas de la mejor manera posible. Todo eso se puede extrapolar a la vida diaria y es muy importante que los chavales trasladen valores como el esfuerzo y el trabajo a su día a día», admite.

La regatista Aina Bauza; el piloto de enduro Joan Pau Segura; los ciclistas Lluïs Mas, Mavi García y Joan Reinoso; el árbitro Guillermo Cuadra, el regatista olímpico Sergi Rois, los atletas Tòfol Castanyer, Bel Calero, Cristina Prats y Bernat Xamena; y el espeleólogo invidente Pedro González son el resto de nombres propios que conforman un programa cargado de mensajes de respeto, igualdad de género, tolerancia, diversidad y cuidado por el medio ambiente, unos valores en ocasiones olvidados y que tan necesarios son en nuestro día a día.