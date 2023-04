La gran fiesta de la Mallorca 312 OK Mobility ha empezado a las 6.30 horas en la Platja de Muro con la salida de los ocho mil corredores que ahora ya transitan por las carreteras de la isla en la ya emblemática prueba. Muchos nervios e ilusiones en los ciclistas para la esperada cita en la que participan exprofesionales de primer nivel como Alberto Contador, Óscar Freire, Vincenzo Nibali, Ivan Basso, Sean Kelly, Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Óscar Pereiro, Max Hürzeler, Bobby Julich y Miquel Alzamora, CO Fundador de la Mallorca 312 OK Mobility. Además, también está participando el seleccionador nacional argentino de fútbol, Lionel Scaloni, que se proclamó campeón del mundo en Catar el pasado diciembre.