Pau Tomàs no puede contar para este partido con los lesionados de larga duración Rafa García y Manel Signes pero sí tiene al resto de jugadores a su disposición para afrontar un encuentro tremendamente exigente ante un rival que acabó la fase regular como segundo clasificado de su grupo poniéndole las cosas muy difíciles hasta el final al Tizona, club que lograba el ascenso a la LEB Oro en la eliminatoria de campeones.

El equipo dirigido por Jenaro Manuel Díaz es un conjunto muy intenso y físico siendo además uno de los equipos que menos puntos ha encajado en su conferencia, lo que da buena cuenta también del alto nivel defensivo que tiene un Rioverde Clavijo que cuenta con una plantilla en la que se aúnan jugadores jóvenes con mucho talento con algunos veteranos y en la que destacan varios jugadores como pueden ser el base Miguel de Pablo, los escoltas Juan Coffi y Rob Ukawuba, el ala-pívot André Norris, Demian Balasko, MVP de la pasada eliminatoria, o Javier Nicolau. Todos ellos dan forma a un plantel que aterrizará en Palma con la firme idea de firmar un buen resultado para el partido de vuelta que se disputará en el Palacio de los Deportes de La Rioja el próximo fin de semana, también a las doce del mediodía.

Facilidades a los socios en las entradas

De cara al partido, el Fibwi Palma ha estado trabajando para lograr que Son Moix presente un gran ambiente con varias iniciativas llevadas a cabo con los clubes a los que el primer equipo entrenado por Pau Tomàs ha visitado a lo largo de la presente temporada y también con sus propios socios, a los que les ha facilitado la posibilidad de retirar dos entradas para el partido a mitad de precio, como ya hizo durante la anterior eliminatoria.

Así, si un socio del Fibwi Palma quiere retirar entradas puede hacerlo comprando las de adulto a 5 euros y no los 10 euros que cuestan habitualmente y las infantiles y mayores de 65 años a 2,5 euros y no los 5 habituales. El club ha mantenido los precios de la presente temporada para los no socios buscando que este domingo las gradas del Palau d´Esports de Son Moix presenten uno de los mejores aspectos del curso.