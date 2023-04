Vincenzo Nibali ha sido el principal protagonista de la presentación de la Mallorca 312, prueba que se disputará este sábado con salida y llegada en la Platja de Muro. El ciclista italiano, que ha sido homenajeado por la organización, lucirá el dorsal 312. «Para mí, mañana será un día de fiesta del ciclismo», ha explicado el transalpino. Ha sido su excompañero y portador del 312 del año pasado, Ivan Basso, quien le ha hecho entrega del número que llevará Nibali en la ruta y que cerrará gran parte del tráfico de la isla.

El ya excorredor profesional ha destacado que para él es un placer recorrer Mallorca y que no es la primera vez que viene a competir en la isla. «Seguro que va ser una carrera dura. No he tenido tiempo de ver mucho la isla, pero ya estuve en Mallorca cuando competí en mi primer equipo profesional, el Fassa Bartolo, en la Challenge Mallorca. Después de muchos años sin venir, vengo a una aventura diferente y es muy bonito participar aquí», ha explicado.

Además del propio Nibali, Ivan Basso su excompañero ha relatado su experiencia en la carrera. «Mi experiencia fue maravillosa y por eso repito. Ya es mi tercera competición. No es una prueba de gran fondo y es una travesía que todo el mundo al que le gusta el ciclismo debería probar. En esta carrera se le da un valor a nuestra profesión y al ciclismo en general, y se recorren carreteras y lugares maravillosos», ha dicho.

«El que quiera que se mentalice, va a sufrir mucho»

Otro de los participantes quien también repite es el ganador del Tour de Francia en 2006, Óscar Pereiro, quien ha asegurado la dificultad que tiene el recorrido y además ha alabado el paisaje mallorquín. «Durante 312 kilómetros podríamos parar en cada kilómetro. La parada que más me gusta es la de Deià. No la quitaría nunca de nuestra ruta por lo bonito que es pueblo y por la amistad que hemos hecho durante estos años. El que quiera que se mentalice, va a sufrir mucho porque es muy larga», ha explicado. Los corredores Óscar Freire y Alberto Contador que también estaban invitados no han llegado a tiempo a la presentación, pero estarán mañana en la carrera.

El director de la Mallorca 312, Xisco Lliteras, ha querido que este año la carrera homenajeara a Pedro Pascual, el empresario y fundador de Viva Hotels era una de las personas que formaba parte de la organización de la prueba y que este año falleció.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a la gran organización de la Mallorca 312, de la que según él es ya la carrera más importante del año del ciclismo balear. El conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, ha dicho que la Mallorca 312 es una gran fiesta de todos los mallorquines. «Es una gran fiesta de toda la isla en la que mucha gente quiere participar. Esta carrera es precisamente la prueba de la buena conexión que existe entre residentes y turistas, y es compartir este gran espíritu por el ciclismo» ha explicado.

Por último, el presidente del Senado, Ander Gil, gran apasionado del ciclismo, que ya estuvo el año pasado en la Mallorca 312, también ha asistido al acto. «Mallorca es uno de los lugares más maravillosos para montar en bicicleta», ha mencionado. «Al ser del norte de Burgos me quedo con el clima, eso lo primero. Además, me quedo con el compañerismo que existe en este tipo de pruebas, y con el trato que tenemos los participantes que es magnífico. Pero lo que más me ha sorprendido es encontrarme con personas de todo el mundo. Poder hablar con gente tan diversa es lo que hace que esta experiencia sea tan enriquecedora», concluyó el presidente del Senado.