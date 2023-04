Todas las alarmas están encendidas. Los incidentes racistas no cesan y las denuncias, sobre todo en el mundo del futbol, registran uno de sus momentos más álgidos en España. El 'caso Vinicius' ha tocado de cerca a la isla, donde un aficionado del Real Mallorca ha sido juzgado y expulsado de Son Moix por sus comentarios durante un partido.

"Prohibir entrar en los campos a este gente es la única solución", reivindicaba esta mañana Carlos Kameni, el mítico portero camerunés que defendió las porterías de Espanyol y Málaga en la mayoría de campos de Primera División y al que también le tocó vivir episodios muy duros por parte de algunas aficiones. Esta mañana Kameni, acompañado por la atleta olímpica Aauri Bokesa y los jugadores brasileños del Palma Futsal Tomaz Braga y Diego Mancuso han departido largo y tendido con los alumnos del colegio Gabriel Vallseca de Son Gotleu sobre el racismo y la discriminación y han contado cómo ellos han logrado superar dichas adversidades a lo largo de su carrera.

Tras la idílica vida de un futbolista, en ocasiones, nos topamos con un camino lleno de espinas. Con solo 13 años a Kameni le tocó hacer las maletas y dejar su tierra, Camerún, para poner rumbo a Francia.

El guardameta de 39 años, que milita actualmente en la UE Santa Coloma de la máxima categoría andorrana, recuerda vagamente aquellos partidos improvisados en las calles de Yaundé, descalzos, sin tan siquiera un balón, lugar donde se forjaron sus primeros sueños: "Abandonar el hogar nunca es fácil, pero yo sabía que Europa me iba a ofrecer lo que África no podía. Buscaba un universo que me permitira forjar mi sueño y aunque dejara a familia y amigos atrás, tenía que intentarlo".

A lo largo de su extensa trayectoria en el fútbol español, a Kameni le ha tocado vivirlas de todos los colores y, precisamente, ante el joven auditorio frente al que se expresaba hoy, ha recordado uno de los episodios más incómodos que le vivió enfundado en la camiseta del Espanyol.

Corría el año 2005 y el camerunés, que por aquel entonces tan solo tenía 20 años, se convirtió en la figura inesperada de un encuentro de LaLiga en el Calderón: "Recuerdo que un hombre se levantó de su asiento y me tiró un plátano. "Con la comida no se juega", pensé yo. Hay muchos niños que pasan hambre. Evidentemente a nadie le gusta que le traten como a un animal. En otra ocasión un aficionado no paraba de insultarme durante el calentamiento. Me planté, me puse delante de ese señor y le pregunté: "¿Qué te he hecho? ¿Has venido aquí a insultar o a animar a tu equipo?" Seguimos con muchísimos problemas y los estamentos están obligados a tomar medidas. Mientas no se tomen decisiones contundentes esto no va a cambiar y prohibir la entrada de estos individuos al campo es la única solución".

Los inicios no fueron fáciles tampoco para futbolistas como Tomaz o Mancuso quienes, desde muy jóvenes, tomaron la decisión de probar suerte al otro lado del charco. "Mi idea nunca fue dejar mi hogar, pero llegó el Palma ofreciéndome una oportunidad que no podía rechazar y me lancé. Echar de menos tu hogar es brutal, pero yo tuve la suerte de que el club me ayudó muchísimo en mi adaptación, encontré ese apoyo que necesitaba y yo también hice por adaptarme lo antes posible", recuerda el cierre del conjunto mallorquín. "Yo también salí bastante joven de casa", señala por su parte Mancuso: "También fue difícil, pero tuve la fortuna de que me aceptaron muy bien. Sobrellevar la distancia es complicado, pero poco a poco te vas acostumbrando".

"Insultar por la raza o el color de piel no tiene ningún sentido", profundiza Tomaz. "Aquí todos estamos hechos de la misma harina. Lo primero que tenemos que pensar es si lo que hacemos puede hacer daño a la persona que tenemos al lado. Yo soy muy bromista dentro del vestuario, por ejemplo, pero es verdad que en ocasiones, lo que te hace gracias a ti, quizás no le haga a la persona que tienes al lado. Hay que tener cuidado con esa", recalca.

Aauri Bokesa utiliza el deporte para educar en valores. La campeona de España de 400m y tre veces olímpica es uno de los referentes de la velocidad española, pero también, como trabajadora social, coordina y lidera 'Deporte para la vida', un proyecto de educación en valores habilidades sociales para niños y niñas que están en centros de acogimiento.

"Siempre he tenido la sensación que, por ser negra, se me ha exigido tres veces más que al resto. Mis padres son de Guinea Ecuatorial, pero yo he nacido en España y en muchas ocasiones he tenido que lidiar con comentarios del tipo: "Tú no puedes ser española con ese color de piel". En esos momentos soy partidaria de hacer oídos sordos. He pasado por algunos momentos complicados en el mundo del deporte y creo que es muy importante rodearte de gente que se preocupa por ti. A lo largo de mi trayectoria deportiva he sufrido microracismos, aunque quizás tengo la suerte de que en el atletismo estamos menos expuestos. Sea como sea, también te topas con estos percances en el día a día y es labor de todos trabajar para erradicarlos".