"Ha sido todo muy 'light' para Laporta. Demasiado". Tras la asamblea extraordinaria convocada por LaLiga, con más puntos del día que el de que el presidente del Barça diera explicaciones sobre el caso Negreira, pero con ese punto más que subrayado en rojo, se acumulaban las muecas de desencanto. Se esperaba, y en algunos de los sillones también se deseaba, que aquello se convirtiera en una encerrona para Laporta. Más tras constatar que sus explicaciones se limitaban a un "resumen" de su rueda de prensa del lunes, como después explicó Javier Tebas.

Pero no, nada hubo de eso. Sí que hubo reproches, alguna suave bronca al presidente del Barça por sacar a relucir aquello del "equipo del régimen" o por sugerir que hay más equipos que le pagaban dinero al ex vicepresidente de los árbitros (Laporta se disculpó por ello), pero poquito más. De hecho, más de un presidente se quedó con las ganas de intervenir para responder a Laporta, pero Tebas decidió que con "10 o 12" réplicas bastaba, aunque sus explicaciones no convencieran a "nadie". Entre ellas, de la Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, pero no la de José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, club que pasó lo más de puntillas que pudo sobre este asunto.

El Madrid, discreto

El club blanco tenía claro que no iba a participar de un aquelarre organizado por su mayor enemigo. Y aunque finalmente no fuera tal, rebajando las expectativas, el Madrid insistió en quedarse en un segundo plano, mientras muchos de los clubes querían reivindicar su cuota de protagonismo en la institución. El mensaje era que las acciones de LaLiga, incluida (y sobre todo), la personación ante el juzgado son respaldadas por ellos.

Laporta salió vivo de la sede liguera, sonriendo y sin hacer más declaraciones que un breve comunicado que sirvió como fe institucional de que, en efecto, había estado presente. Aunque no era necesario, pues LaLiga ya se había encargado de distribuir imágenes del cordial saludo entre Tebas y él.

Un vídeo mudo en el que se observaba la cordialidad entre ambos dirigentes, incluso se les intuía bromeando ("no sé de qué estábamos hablando, ya no me acuerdo, pero de algo sin trascendencia seguro", despejó luego Tebas), en contraste con los ataques que se han lanzado el uno al otro en las últimas semanas. De hecho, el presidente de LaLiga, preguntado al respecto, eludió volver a reclamar la dimisión de Laporta: "Ya no es significativo".

"Pero es normal. Con un micrófono delante, todos se tiran los trastos a la cabeza, pero a puerta cerrada hay mucha cordialidad", dice un veterano de las asambleas ligueras. Aunque tampoco se esconde la realidad de que al fútbol español, en general, no le interesa hundir al Barça en la miseria. "A nivel judicial, lo que diga el juzgado; pero a nivel público tenemos que dejar de echar leña al fuego, porque el Barça es también ventana del fútbol español y su desprestigio nos perjudica a todos", comentaba otro de los asistentes al cónclave. Pues eso, paz y amor. O tregua, al menos.